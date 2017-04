– Hvem er det som kommer på besøk, er det Norges statsminister eller er det en fiskeselger? Har det norske folk valgt Erna Solberg som en fiskeselger?

Hu Jia er både skuffet og overrasket over at Erna Solberg ikke vil ta opp menneskerettighets-spørsmål når hun besøker Kina 7.–10. april.

Han mener Solberg skylder å ta opp skjebnen til hans nære venn, fredsprisvinner Liu Xiaobo, som har sittet fengslet siden 2009, og kona Liu Xia som sitter i husarrest her i Beijing uten lov og dom.

Frysepunkt siden 2010

Liu Xiaobos stol sto tom under seremonien i Oslo rådhus i 2010. Han satt i fengsel i Kina. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var fredspristildelingen til Liu Xiaobo som førte til at Kina frøs de politiske forbindelsene med Norge høsten 2010.

Forholdet skal etter planen normaliseres under Solbergs besøk. Det blir første gang en norsk statsminister er i Beijing på 10 år.

Erna Solberg sa før helgen at tiden ikke er inne nå til å ta opp vanskelige spørsmål.

Vi har avtalt å treffe Hu Jia utenfor en T-banestasjon her i Beijing. Raskt hopper han inn i baksetet på NRKs bil.

Arrestert

Både Hu Jia og Liu Xiaobo skrev under på det såkalte Charter '08 for ti år siden, et dokument som tok til orde for uavhengige domstoler og et demokratisk flerpartisystem i Kina. Begge ble arrestert og dømt for politiske forbrytelser.

Hu Jia slapp ut i 2011, men er fortsatt under intens overvåking av sikkerhetspolitiet her.

– Vi lever som i den tyske filmen om Stasi under DDR-tiden, «De andres liv». Slik er vårt liv her i Kina i 2017, sier han.

To ganger har Hu Jia selv vært nominert til Nobels fredspris.

– Jeg tror ikke dere forstår hvor mye den fredsprisen har betydd for oss som kjemper for universelle rettigheter her i Kina. Det spiller ingen rolle om du får den. Bare å ha vært nominert gir en grad av beskyttelse, til både meg og andre aktivister. Det er derfor jeg kan sitte her og prate med deg i dag. Politiet vil ikke skape enda en Liu Xiaobo.

Skuffet over Solberg

Han er overrasket og skuffet over at Erna Solberg ikke kommer til å ta opp menneskerettigheter under sitt besøk her.

– Det er ikke sånn det skal være. Solberg burde opptre modig og uavhengig, og si det hun mener. Hun må ta opp situasjonen for Liu Xiaobo og kona Liu Xia. Ikke nødvendigvis med media til stede, men i hvert fall i de private møtene med statsminister Li Keqiang og president Xi Jinping.

– For hvis en norsk statsminister er redd og tier om disse spørsmålene, så har dere valgt feil statsminister. Da har dere valgt en leder uten mot. Hvordan kan en slik leder fremme norske verdier, som har gjort Norge til en ledende nasjon for menneskerettigheter i verden?

Solberg: Dialog først

Erna Solberg vil ikke selv kommentere kritikken fra Hu Jia, men gjennom statssekretær Marianne Berger Røsland i UD sier hun:

– Det er nå gått seks år uten politisk kontakt med Kina. Jeg tror at de fleste forstår at vi vil bruke dette første besøket til å få på plass kanaler og mekanismer for dialog og videre samarbeid.

– Er dere redde for å fornærme Kina på ny?

– Dette er et spørsmål om diplomatisk klokskap. Gjennom dialog og samarbeid over tid, så kan vi også ta opp det som er mer krevende. Det er ikke noe i den avtalen vi har signert som sier at vi ikke kan diskutere menneskeretter med Kina, men på denne første turen er det viktigst å få i gang dialogen og bygge tillit, sier Røsland.

– Bruker markedsadgang for å stilne kritikk

En historisk stor næringslivsdelegasjon skal følge Erna Solberg til Kina. Et av besøkets viktigste mål er å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, som kan gi store muligheter for salg av blant annet norsk fisk.

Hu Jia forstår at markedsadgang til Kina er viktig for norsk næringsliv, men ser et mønster i hvordan Kina bruker handelspolitikk til å stilne kritikk av menneskerettighetene.

– Kommunistpartiet vet godt at å love tilgang til Kinas markeder, er den beste måten å få andre land til å tie. Når menneskerettigheter ikke tas opp, betyr det at Norge har vært villig til å akseptere kommunistpartiets spilleregler. De økonomiske interessene har fått prioritet foran menneskerettigheter, sier Hu.

– Og det er et spørsmål om prioriteringer. Er økonomi og næringsliv viktigere enn alt annet? For meg blir dette et spørsmål om politisk integritet – om Solberg tar opp menneskeretter på en respektfull måte i tillegg til å fremme økonomiske interesser.

Hvis man kommer til Kina bare for å selge fisk, så er man heller ikke annet enn en fisk i kommunistpartiets øyne – en benløs fisk i en kinesisk delikatesse. Hu Jia, kinesisk opposisjonell

Ikke redd: Hu Jia sier det at han har vært nominert til Nobels fredspris gir beskyttelse, og at han derfor kan snakke friere enn andre aktivister. Her blir han intervjuet av Peter Svaar på NRKs kontor i Beijing. Foto: Antonia Cimini / NRK

Norge fremstilt som angrende synder i Kina

Kinesiske statlige medier fremstiller avtalen som Norge og Kina inngikk i fjor som at Norge har angret på tildelingen av fredsprisen. Selv om det ikke står i avtaleteksten, har blant annet en lederartikkel i den kinesiske statlige avisen Global Times skrevet at «Norge har reflektert dypt, og lært sin lekse».

«Norge har reflektert dypt, og lært sin lekse», skrev den kinesiske partiavisen Global Times på lederplass 20. desember 2016. Foto: Peter Svaar / NRK

– Kinesiske myndigheter fremstiller det som at Norge nå har innrømmet skyld. De fleste kinesere som ikke kan engelsk og bare leser kinesiske medier, tror nå at Norge har bukket for kommunistpartiet og vedgått sine synder. I mine øyne har myndighetene her siden desember i fjor ydmyket Norge. Er dette noe dere nordmenn og deres myndigheter aksepterer? spør Hu Jia.

– En melding til Stein Erik Hagen

Høyres største økonomiske bidragsyter, Stein Erik Hagen, har tidligere sagt at Kinas kommunistparti burde fått fredsprisen for å ha «løftet folket ut av fattigdom».

Også norske næringslivsorganisasjoner som Norwegian Business Association i Beijing har tidligere ment at nobelpristildelingen til Liu Xiaobo var en feil, og at Norge burde beklage.

Dette er et syn som Hu Jia fått med seg, og det opprører ham.

– Jeg har en melding til denne Hagen og til resten av næringslivsdelegasjonen som kommer hit:

– Hadde det ikke vært for at kommunistpartiet har sittet ved makten i 68 år, og i de 30 første årene ledet Kina inn i den ene katastrofen etter den andre, så ville vi vært verdens fremste økonomi i dag.

– Det er ikke kommunistpartiet som har gitt oss mat eller løftet oss ut av fattigdom, det er kineserne selv som har gjort jobben. Kinas vekst har skjedd gjennom vanlige kineseres skatteinnbetalinger. Vi har løftet oss selv opp. Kommunistpartiet fortjener ingen pris før de gir fra seg makten og lar Kina holde valg i et demokratisk system, sier han.

Stein Erik Hagen har fått anklagene fra Hu referert, men har ikke svart på NRKs henvendelse.

Ikke modige nok

For bare noen år siden var sentrale høyrefolk opptatt av Tibet-spørsmålet og av menneskerettigheter i Kina. I år 2000 fikk nåværende utenriksminister Børge Brende et hvitt silkeskjerf av Dalai Lama under et besøk i Oslo. Brende var den gang leder for Stortingets Tibet-komité.

Nå har pipen fått en annen lyd, og det bekymrer Hu Jia.

– Jeg så allerede hvilken vei det bar da regjeringen nektet å møte Dalai Lama i Oslo for noen år siden. Norge har politiske ledere som nå har vist at de ikke er modige nok.

– Det er ikke et problem først og fremst for oss kinesere, men for dere nordmenn.