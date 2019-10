Sikkerhetsekspert om Røkke: – Han var merket av truslene

Anders Snortheimsmoen er tidligere leder for politiets beredskapstropp. I dag jobber han for et privat sikkerhetsselskap.

Han var innkalt som aktoratets vitne i utpressingssaken.

Etter flere episoder med tiltalte Jan Erik «Jannik» Iversen (62), ble han tidlig i januar 2018 engasjert og hadde sikkerhetsansvaret for Kjell Inge Røkke, forklarte han i retten.

– Jeg ble kontaktet av folk i kretsen til Kjell Inge Røkke som fortalte at han hadde en situasjon som ble følt truende, sier Snortheimsmoen.

Drastisk endring

Ved flere anledninger skal Iversen blant annet ha møtt opp i parkeringsanlegget på arbeidsplassen til Kjell Inge Røkke på Fornebu.

Iversen nekter for å ha truet milliardæren, mens Røkke selv har forklart at 62-åringen oppførte seg truende. Bilder fra parkeringshuset har blitt frigitt av politiet.

OPPSØKTE RØKKE: Her tar den tidligere torpedoen Jan Erik Iversen kontakt med Kjell Inge Røkke i garasjen til Aker på Fornebu. I januar 2018 ble Snortheimsmoen engasjert i saken. Foto: Politiet

Aktor leste opp fra et av politiavhørene med Snortheimsmoen. Der uttalte sikkerhetseksperten følgende om sikkerhetssituasjonen til familien Røkke;

«De har måtte endre livene sine drastisk».

Den tidligere polititoppen ønsket ikke å utbrodere på denne uttalelsen i retten, men sier at hele familien ble påvirket av situasjonen.

– Det er klart, i en sånn situasjon som det her, så påvirker det en familie uansett. De må ta det på alvor.

FORNÆRMET: Iversen skal ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for mellom 30 og 40 millioner kroner, mener påtalemyndigheten. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

På spørsmål om hvordan Røkke fremsto i perioden høsten 2017 til januar 2018, svarer Snortheimsmoen;

– Jeg kjente ikke Røkke fra før, men han var merket av det. Han var stille og opptatt av å ha en trygg hverdag, sier han.

Aggressiv

Snortheimsmoen sier at han hadde flere møter med den tiltalte 62-åringen etter at han ble engasjert i saken. Et av møtene mellom dem fant sted etter at Iversen var blitt observert utenfor Fornebuporten.

– Jeg møtte ham og spurte ham om han kjente meg igjen. Han spurte meg hvilken involvering jeg hadde til Røkke, og jeg spurte hva han hadde slags problemer med han, sier den tidligere politilederen.

TILTALT: Jan Erik "Jannik" Iversen nekter straffskyld for utpressing og trusler mot finansmannen Kjell Inge Røkke. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han sier at Iversen oppførte seg helt vanlig under møtet. Under et senere møte på Bjerkebanen skal Iversen ha endret karakter, mener Snortheimsmoen.

– Da er det en helt annen Jannik Iversen jeg møter, sier sikkerhetseksperten.

Han beskriver oppførselen hans under flere av møtene som aggressiv.

– Ordbruken, stemmeleie. En knyttneve i dashbordet. Det er det jeg vil beskrive som aggressiv og pågående.

Ville ha penger

Ifølge Snortheimsmoen ga Iversen uttrykk for at Røkke, via VG-oppslagene, hadde fratatt ham muligheten til å utøve arbeidet sitt.

VG-artikkelen skal også ha vært en stor belastning for familien til Iversen. Han mente at Røkke kunne stanset artikkelen om han ville det.

– Han sa at hvis ikke Røkke gjorde som han sa ville han grisebanke Røkke, kjøre ham til politihuset slik at han kunne forklare hva han hadde gjort, sier han.

Ifølge den tidligere politimannen skal Iversen ha brukt skytingen av Christer Tromsdal som et eksempel på hva han var i stand til gjøre.

Snortheimsmoen sier at Iversen ville ha penger av Røkke, uten at en konkret sum ble nevnt.

Iversen skal ha brukt uttrykket «ti-stille-penger».

– Det var Røkke som skulle bestemme hvor mye som skulle betales. Og han var inne på det med kortstokker, og at Røkke skulle trekke og avgjøre.

Under møtene mellom dem, så skal Iversen ha fortalt at han og Røkke kjente hverandre fra langt tilbake i tid, og at han hadde gjort flere oppdrag på vegne av milliardæren.

– Han var tydelig på at han hadde gjort flere jobber for Kjell Inge, men at jeg ikke trengte å vite hva de var, sier Snortheimsmoen.