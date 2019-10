«Jannik» Iversen dømt til fengsel i 20 måneder for Røkke-utpressing

En av de mest pikante straffesakene i Norge denne høsten endte med at Jan Erik Iversen er dømt til fengsel i 20 måneder for å ha forsøk å utpresse den profilerte finansmannen Kjell Inge Røkke.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes Iversen til inndragning av en springkniv og et elektrosjokkvåpen.

62-åringen var tiltalt for å ha forsøkt å presse den 60 år gamle milliardæren for et beløp på mellom 6 og 20 millioner kroner i perioden november 2017 til januar 2018, og for brudd på våpenloven.

Retten har kommet til at Iversen «i perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 overfor fornærmede fremsatte trusler om frihetsberøvelse (jf. straffeloven § 254) samt truet med politianmeldelse og med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om fornærmede,» heter det i dommen.

– Dommen bruker jeg ikke energi på en gang, sier Iversen til NRK.

– Jeg kommer 100 prosent sikkert til å anke, sier Iversen.

– Du ble ikke trodd?

– Jeg ble ikke trodd, og det er litt sånn livet er. Når man har sittet der i fire dager og fortalt en sannhet. For dette er ingen Donald Duck-historie. Dette er en sannhet, og det kommer mye mer sannhet i ankesaken, sier Iversen.

OPPSØKTE RØKKE: Her tar den tidligere torpedoen Jan Erik Iversen kontakt med Kjell Inge Røkke i garasjen til Aker på Fornebu. Foto: Politiet

Truet med «grisebank»

«Det vises til at fornærmede i denne saken først over en lengre periode ble utsatt for trusler om politianmeldelse og offentliggjøring av ufordelaktige opplysninger, og deretter ble han utsatt for helt konkrete trusler om «grisebank» og frihetsberøvelse,» står det i dommen.

Dommeren mener at tiltalte har utvist «et fast forbrytersk forsett i hele den perioden tiltalen gjelder, til tross for at han var klar over de påkjenningene han påførte fornærmede.»

Rundt årsskiftet 2017/2018 oppsøkte Iversen blant annet garasjeanlegget til Aker på Fornebu, der Røkke jobbet.

– Kombinert med de truslene som hadde kommet før, var det alt annet enn behagelig, forklarte Røkke om hendelsen i retten.

Iversen og Røkke skal også ha hatt flere møter i lokalene til Advokatfirmaet Elden i Oslo, i den perioden utpressingsforsøket han er tiltalt for skal ha funnet sted. Iversen har selv forklart NRK at han ved ett av møtene ba Røkke trekke kort fra en kortstokk. Leken skulle avgjøre hvor mange millioner Røkke skulle betale Iversen.

Iversen avviser imidlertid at dette var utpressing, men kaller det «betaling for et oppdrag».

Iversen har nektet straffskyld etter tiltalen, men sa tidligere denne uken til VG at han håpet han ble dømt, så han kunne anke saken, og på den måten få frem «sannheten» om utpressingssaken.

KORTSPILL: Her viser Jan Erik Iversen hvordan han ba Kjell Inge Røkke trekke kort fra en kortstokk. Sak fra siste dag av rettssaken mot torpedoen Jan Erik Iversen i Oslo tingrett. Du trenger javascript for å se video. KORTSPILL: Her viser Jan Erik Iversen hvordan han ba Kjell Inge Røkke trekke kort fra en kortstokk. Sak fra siste dag av rettssaken mot torpedoen Jan Erik Iversen i Oslo tingrett.

Røkke kritisk til media

Kjell Inge Røkke mener resultatet er som forventet, men har ingen personlig oppfatning av dommen, skriver bistandsadvokat John Christian Elden til NRK.

– Røkke mener det har vært nok sirkus og uriktige påstander mot han, og er kritisk til at deler av media har gitt utpressing en talerstol ved å spre løse påstander over en lav sko. Det ville vært for drastisk å føre rettssaken for lukkede dører, men det er ikke pålagt for media å ikke utvise selvkritikk ved hva som bringes videre før det forela en dom, skriver Elden.

Advokaten sier det er påtalemyndighetens sak, at Røkke ikke er en part, og derfor kun har svart på de spørsmål partene så relevante. Han sier Røkke noterer at retten fant anklagene mot han som oppkonstruerte og mobeviste.

– Iversen har en selvsagt rett til å anke, på samme måte som lagmannsretten har rett til å nekte å behandle den helt eller delvis, sier Elden.

AVVISER TORPEDO-PÅSTAND: Røkke har avvist Iversens påstander om torpedooppdrag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Aktor fornøyd

Aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, sa på rettssakens siste dag at han mente riktig straff for utpressingen var to år. Han trakk likevel fra to måneder på grunn av lang saksbehandlingstid i sin påstand om straff.

– Etter en rask gjennomgang av dommen har jeg notert meg at retten langt på vei har fulgt påtalemyndighetens vurdering av bevisene i saken. Når det gjelder straffutmålingen, har retten vektlagt de samme skjerpende momentene som påtalemyndigheten har trukket frem.

– Ved den konkrete straffutmålingen har retten lagt seg to måneder under påstanden og dette tas foreløpig kun til etterretning. Utover dette har påtalemyndigheten ingen ytterligere kommentarer å gi på nåværende tidspunkt, skriver aktor i en kommentar til NRK.

AKTOR OG FORSVARER: Terje Nedrebø Michelsen (t.v.) og forsvarer Benedict de Vibe. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

«Absurd», «vås»

Bakteppet for situasjonen som har endt i tingretten er en VG-sak fra juni 2017. I saken «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», nevnes både Kjell Inge Røkke og Jan Erik «Jannik» Iversen som en del av et større sakskompleks.

Iversen har i sin forklaring i retten fortalt at han opplevde å bli omtalt på en ufordelaktig måte i skjulte opptak som ble offentliggjort i forbindelse med artikkelen. I retten har Iversen hevdet å ha samarbeidet med Røkke over flere år for en tid tilbake.

Torpedoen har blant annet hevdet at han skulle drepe den kjente finansakrobaten Christer Tromsdal, på oppdrag fra Røkke.

Røkke har beskrevet Iversens påstander som «absurde». Tromsdal, som ble skutt av Iversen i kneet i 2004, vitnet også i rettssaken. Tromsdal sa da at det Iversen hadde forklart, var «vås».