Røkkes sønn om utpressing: Han var helt febrilsk og rabiat

Kristian Monsen Røkke kom til retten onsdag formiddag tydelig engasjert.

Umiddelbart etter at han fikk ordet, snakket han høyt og tydelig om møtene med tiltalte Jan Erik Iversen.

Han starter med å fortelle om det han opplevde som en trusselepisode utenfor Aker på Fornebu i 2017.

– Jeg mottok noen meldinger på en vanlig jobbdag. Jeg gikk ned for å prøve å avverge en situasjon. Jeg gikk ned, tok Jannik ut. Da var han helt febrilsk. Helt rabiat. Han var fly forbanna på min far, forteller Monsen Røkke.

– Han påsto etter VG-sakene at Kjell Inge hadde vært med på å ødelegge hans liv. Du vet jeg vet det her er bullshit, sier Monsen Røkke.

Tiltalte Jan Erik Iversen har benektet at han har kommet med trusler.

Opphetet i retten

Monsen Røkke svarer tydelig «nei» på spørsmål om han vet om faren hans har betalt Jannik for oppdrag.

– Han var tydelig på at Kjell Inge Røkke fortjente bank, at han hadde ødelagt livet hans og at han skyldte ham penger, sier Monsen Røkke.

Den tiltalte var tydelig irritert etter Monsen Røkkes forklaring. Han reagerte kraftig på at han ble beskyldt for løgn, og mente vitnet hadde svært dårig hukommelse.

Kjenner Iversen fra barndommen

Kjell Inge Røkkes sønn er aktors vitne. På spørsmål fra dommeren sier Monsen Røkke at han er chief investment officer i Aker ASA.

Da fornærmede Kjell Inge Røkke var i sal 227 i går, forklarte han at sønnen hans, Kristian Monsen Røkke, kjente bedre til tiltalte Iversen enn han gjorde. Bakgrunnen for dette var ifølge Røkke at Iversen, via Per Orveland, var bekjente av hans ekskone.

Monsen Røkke sier i retten at han kjenner Iversen godt fra barndommen.

– Når jeg tenker tilbake som voksen er det helt tydelig. Jeg husker veldig godt en vanlig skoledag som tenåring. «Jannik» kom i fyr og flamme. Det var noe alvorlig som hadde skjedd, gjenforteller Monsen Røkke.

Han sier Iversen tok ham inn i bilen, og at Iversen hevdet at han reddet ham.

– Det er noe mafia som har bilder av deg med narkotika. Jeg sa det er ikke noe problem. Jeg bruker ikke narkotika. Han sier at moren blir opprørt. Dette er et eksempel på at han prøver å skape et bilde av at han er en reddende engel. Han brukte meg som tenåring for å vise at han er en engel, for å få meg til å skylde ham noe, sier Monsen Røkke tydelig engasjert.

Tiltalt for trusler

Den tidligere torpedoen kom til retten fem på ni, kledd i en grårutete genser. Han har gitt tillatelse til at pressen får ta bilder. Han har forsvarerne Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling på hver side.

Iversen er tiltalt for å ha presset Røkke for et tosifret millionbeløp og for å true med å publisere ufordelaktige opplysninger om milliardæren.

Tidligere onsdag har advokat Arild Holden vitnet.

Holden har tidligere vært Iversens forsvarer, og det var han som arrangerte møtene mellom han og Røkke på kontorene til advokatfirmaet Elden DA. Oppklaringsmøtene skjedde mellom november 2017 og januar 2018.

Ønsket å droppe vitne

Iversens forsvarer Benedict de Vibe ønsket å droppe Kristian Monsen Røkke, Kjell Inge Røkkes sønn, som vitne. De Vibe mente det var uheldig at vitneforklaringen publiseres direkte på nett av mediene, og at de som skal vitne senere dermed får med seg disse forklaringene.

Aktor Terje Nedrebø Michelsen svarte at påtalemyndigheten derimot ønsker å stevne Monsen Røkke, og fikk medhold av dommeren i dette.