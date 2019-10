Holden om Røkke: – Han kunne ikke ha «Jannik» sittende i garasjen dag etter dag

– Jeg var bekymret for Røkke, sier advokat Holden i retten.

– Det handler om varslingsplikt om hva en advokat må si fra om.

Svaret fra Jan Erik Iversens tidligere advokat kom på aktors spørsmål om hvordan Holden reagerte på meldingene der Iversen skrev at han personlig skulle finne Røkke og overlevere ham til politiet.

Iversen mente at Røkke skulle stå til ansvar for ting han mener milliardæren har gjort, og oppdrag han selv hadde gjort på vegne av Røkke.

Iversen har benektet at han truet Røkke, mens Røkke på sin side har avvist Iversens påstander om at han utførte oppdrag for finansmannen. Han kaller det absurd.

TILTALT: Jan Erik Iversen (t.h.) ved siden av forsvarer Benedict de Vibe. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Tiltalt

Iversen følger nøye med på den tidligere advokaten hans som sitter og avgir sin forklaring i rettssal 227.

Den tidligere torpedoen kom til retten fem på ni, kledd i en grårutete genser. Han har gitt tillatelse til at pressen får ta bilder. Han har forsvarerne Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling på hver side.

På et tidspunkt sukker Iversen tungt til Holdens forklaring.

Advokat Arild Holden er onsdag innkalt for å vitne i rettssaken mot Jan Erik «Jannik» Iversen (62).

Iversen er tiltalt for å ha presset Røkke for et tosifret millionbeløp og for å true med å publisere ufordelaktige opplysninger om milliardæren.

Holden har tidligere vært Iversens forsvarer, og det var han som arrangerte møtene mellom han og Røkke på kontorene til advokatfirmaet Elden DA. Oppklaringsmøtene skjedde mellom november 2017 og januar 2018.

– Følte seg hengt ut

En artikkel i VG skal være bakgrunn for de truslene mot Kjell Inge Røkke som påtalemyndigheten har tiltalt Jan Erik «Jannik» Iversen for.

– Han følte seg hengt ut i det som kom fram, sier Holden.

Ifølge advokaten følte Iversen seg som «den store stygge ulven» i artikkelen.

– Han var på mitt kontor et par ganger og bruste ut. Jeg kjenner ham, han bruser ut og er like rolig etterpå. Men han var frustrert over det som kom i VG. Han var lite begeistret for lydbåndopptakene, sier Holden.

Advokaten sier han på et tidspunkt fikk en SMS om at Iversen skulle spre 15.000 flygeblad i området ved Aker med informasjon om hva han mente Kjell Inge Røkke hadde gjort.

Både aktor og forsvarer de Vibe er svært interesserte i SMS-utvekslingene mellom Holden og Iversen. Ifølge de Vibe ble det sendt 94 tekstmeldinger mellom de to i perioden juni til desember 2017.

Møtte opp i garasjen

Holden omtaler episoden der Iversen oppsøker Røkke i garasjen. Dette er en del av tiltalen.

Advokaten sier han anbefalte Iversen en samtale med Kjell Inge Røkke. De to brukte samme advokatkontor.

– Han kunne ikke ha «Jannik» sitte der i garasjen dag etter dag. Man måtte løse den floken, sier Holden.

VITNET: Kjell Inge Røkke vitnet i saken tirsdag, og skal fullføre sin forklaring senere i saken. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det var snakk om penger

Holden sier i retten at man var farlig nær pengeutpressing. Han sier han håper at dette kunne avsluttes og at det ikke ville få sånne konsekvenser som det har fått.

– Jeg sendte også en melding til Jannik for å få verifisert om det kunne stemme: Om det er snakk om penger her, kan ikke jeg være med på dette. Da svarte Jannik OK, og da skjønte jeg at begge parter var enige om at det var snakk om penger, sier Holden.

Advokaten sier han fikk høre at «Jannik» mente Røkke skulle stå til ansvar for det han hadde gjort.

– Jeg mener at jeg varslet Røkke og John Christian Elden om det. Jeg mente ikke at jeg hadde noen varslingsplikt overfor politiet, men jeg mente jeg måtte varsle Røkke. Jeg kunne ikke sitte stille med en slik opplysning, sier Holden i retten.

– Kunne oppfattes som utpressing

Holden sier han advarte Iversen om hva denne saken kunne føre til.

– Jeg skrev til ham at politiet lett kunne oppfatte det som pengeutpressing med tanke på meldingene, oppmøtene i garasjene også videre samlet sett.

– Etter det hadde jeg ikke noe mer kontakt med Jannik før jeg hørte på radioen at han ble pågrepet og fengslet i månedsskiftet januar-februar, sier Holden.

Fikk høre påstand om skudd

Holden sier han fikk høre om Iversens påstand om at han hadde skutt finansmannen Christer Tromsdal på oppdrag fra Røkke under det første møtet på advokatkontoret der meglingen skulle foregå.

– Han fortalte at han hadde skutt Tromsdal på oppdrag fra Røkke. Jeg husker ikke alt, men jeg var der når det ble snakket om Tromsdal og advokaten Birger Nilsen, sier Holden i retten.

– Hvordan reagerte Røkke på det, og hvordan gikk samtalen videre? spør Iversens forsvarer Benedict de Vibe.

– Røkke sa ikke så mye. Han bekreftet ikke noe særlig, og han sa i alle fall ikke at han var oppdragsgiver. Det jeg husker var at han var veldig tilbaketrukket og at han beklaget at han ikke hadde tatt den samtalen tidligere, sier Holden.

På er nytt spørsmål fra de Vibe om ikke Røkke reagerte mer på denne påstandene, svarer Holden at Røkke var måpende.

På spørsmål fra de Vibe svarer Holden at Iversen har sagt at Røkke ga ham et betydelig beløp under reiser til St. Tropez og London.

Ønsket å droppe vitne

Iversens forsvarer Benedict de Vibe ønsket å droppe Kristian Monsen Røkke, Kjell Inge Røkkes sønn, som vitne. De Vibe mente det var uheldig at vitneforklaringen publiseres direkte på nett av mediene, og at de som skal vitne senere dermed får med seg disse forklaringene.

Aktor Terje Nedrebø Michelsen svarte at påtalemyndigheten derimot ønsker å stevne Monsen Røkke. Michelsen opplyste at Røkkes eldste sønn er klar til å vitne i saken i dag.

Dommeren sa at de ønsker å høre Monsens Røkkes forklaring, og aktor fikk dermed medhold på dette punktet.

Røkkes sønn skal etter planen vitne 10.30.