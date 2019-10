Tiltalt torpedo om oppdrag fra Røkke: – Tromsdal skal fjernes for godt

Iversen går i sin forklaring inn på historier om det han mener er et langt samarbeid med milliardæren. En av historiene er fra 2004:

– Oppdraget er at Christer Tromsdal skal fjernes for godt, og prisen er 100 millioner kroner, sier Iversen fra vitneboksen i Oslo tingrett.

I 2004 ble finansmannen Christer Tromsdal skutt i kneet. Forklaringen på skuddet som Iversen serverer i retten i dag har ikke vært kjent tidligere.

Christer Tromsdal viste frem skuddarret i Brennpunkt-dokumentaren Jakten på Nokas-pengene i 2005. Foto: NRK

– Du har skutt meg i kneet

Iversen går detaljert inn på hva han mener skjedde mellom ham og Tromsdal i en bil ved Frogner kirke i Olso i 2004:

– «Jannik», du har skutt meg i kneet. Ja, du skal være glad jeg ikke skjøt deg i hodet, ditt jævla svin, sier Iversen i retten.

Christer Tromsdal er kjent som en finansmann som også er svindeldømt, og skal ha hatt kontakt med kriminelle. I denne saken trekkes han inn av tiltalte som bakgrunn for forholdet til Røkke. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Iversen ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel for skuddet.

– Hvis du tror at jeg skyter Tromsdal som en vennetjeneste er du stokk dum i hodet ditt, forklarer Iversen i retten om samtalen med Røkke.

Det blir snakket om en sum i dollar, og ifølge tiltalte skal de ha blitt enig om en betaling. Iversen hevder de tok hverandre i hånda på det.

Dommeren avbryter Iversen

– Det er i orden. Det er en deal, sier Iversen mens han reiser seg demonstrativt fra vitneboksen og holder fram hånda.

På siden sitter forsvarer Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling. Malling vinker klienten ned på stolen igjen.

Forsvarer Benedict de Vibe og kaja de Vibe Malling. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Christer Tromsdal sier følgende til Dagbladet om forklaringen:

– Jeg har ingen grunn til å tro at Kjell Inge Røkke skal ha ønsket å ta livet av meg. Jeg har ingen ønsker om å gå i strupen på Røkke. Vi har felles forretningsforbindelser, og ellers felles kjente. Jeg har ikke noe inntrykk av at Røkke vil meg noe vondt, sier Christer Tromsdal, til avisen.

Dommeren påpeker at tiden går og at tiltalte ennå ikke har kommet til det som står i tiltalen.

Dommeren spør tiltalte om han trenger å være så detaljert på alle hendelsene som har skjedd langt tilbake i tid.

– Dette er jo noe jeg må få forklare. For dette er et spill jeg er dratt inn i. Du må huske at jeg er gammel pokerspiller. Så da husker jeg godt, sier Iversen.

Utpressing

Jan Erik Iversen står tiltalt for å ha forsøkt og presse den kjente finansmannen Kjell Inge Røkke for titalls millioner kroner i 2017 og 2018. Som grunnlag for tiltalen står ifølge aktoratet en rekke hendelser det året.

Iversen går imidlertid inn på historikk som går mye lengre tilbake enn 2017. Den tiltalte mannen forklarer seg i retten om det han mener er bakgrunnen for hendelsene.

Tiltalte vil ikke forklare seg isolert om utpressingen som ifølge tiltalen skal ha funnet sted i 2017.

– Nei, det kan jeg ikke. Jeg må begynne i år 2000, sier Iversen til dommeren.

Deretter begynner han en detaljert forklaring.

Lydbånd, avtaler og utpressing

Tiltalte virker å ha forberedt ganske detaljert hvordan han skal fortelle forhistorien. Han går gjennom hendelsene punkt for punkt selv om det skal ha skjedd for nesten 20 år siden.

– I 2000 treffer jeg Kjell Inge Røkke på høsten. Traff hverandre på broen. Spør hvordan det går. Det var noen bånd som var på avveie for han.

– Lydopptak, spør dommeren.

– Ja, bekrefter tiltalte.

Deretter forklarer Iversen at han møter Tromsdal og skaffer lydopptakene. Han sier han får penger for oppdraget fra Kjell Inge Røkke og at han overlever lydbåndene til ham.

Så forteller han at han igjen møter Røkke etter at finansmannen skal ha hørt lydopptakene.

– Han har hørt båndet og er flyforbanna pga innholdet på båndet. «Jannik, den mannen der skal fjernes. Jeg har betalt 100.000 for det båndet. Jeg skal betale deg tusen ganger mer om du fjerner den mannen», gjenforteller den tiltalte.

Kjell Inge Røkke er fornærmet i denne saken der Iversen står tiltalt for utpressing. Foto: Lise Åserud / poker.no / NTB scanpix / poker.no

Røkkes advokat: – Første gang vi hører det

NRK har forelagt Kjell Inge Røkkes advokat opplysningene tiltalte kommer med i retten.

– Han sier i retten at han fikk et oppdrag av Røkke om å fjerne Tromsdal. Prisen var ifølge tiltalte 100 millioner kroner. Kan vi få en kommentar?

– Røkke svarer nok på det i retten. Første gang jeg hører en slik påstand, svarer John Christian Elden som er bistandsadvokat for Kjell Inge Røkke i denne saken.