Vitne i retten: Fikk en bærepose med penger av Kjell Inge Røkke

Per Orveland var i dag stevnet som vitne i rettssal 227. Orveland, som ble kjent etter VGs publisering av reportasjen «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», var tidligere kjæreste med ekskona til Kjell Inge Røkke, og er en bekjent av tiltalte Jan Erik «Jannik» Iversen.

I retten forklarte han seg om vennskapet sitt til tiltalte Iversen.

– Vi har kjent hverandre siden slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Vi har ikke hatt noe kjempenært forhold, sier han. Han sier det har vært «litt uvennskap», men ikke mye, sier Orveland.

Bærepose med penger

Det var den tidligere kunsthandleren Orveland som hadde tatt lydopptakene som senere fant veien til pressen.

I VG-reportasjen hevdet Orveland at Røkke skyldte ham penger fordi han for noen år tilbake hadde fungert som mellommann mellom milliardæren og Iversen.

Dette gjentok han i retten i dag.

TILTALT: Jan Erik Iversen er tiltalt for utpressing av Kjell Inge Røkke. Han nekter straffskyld Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Kjell Inge sa til meg at han hadde litt problemer med Jannik. Han sa at han skulle betale noen penger, men at han ikke kunne sees sammen med ham. Så da ba ham meg om å være så snill ta med pengene og frakte dem til Jannik. Jeg undersøkte litt på forhånd om jeg kunne få noen straff for å involvere meg, men fikk vite at jeg ikke kunne straffes så lenge jeg selv ikke fikk betalt for det.

Ifølge han Orveland foregikk pengeoverføringene mellom Røkke og Jannik i tre år, mellom 2005 og 2008.

Pengene skal ha blitt levert i kontanter og i bæreposer. Ifølge Overland skal Røkke også ha bedt ham om å be Iversen skaffe seg en bankboks i London.

– For jeg har penger i England så da kan han få de dit og dra og hente når det passer for ham, sier Orveland at Røkke fortalte ham.

FORNÆRMET: Iversen skal ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for mellom 30 og 40 millioner kroner, mener påtalemyndigheten. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Knyttet pengene til Tromsdal

Iversens forsvarer, Kaja de Vibe, ville vite om Orveland hadde noen tanker om hvorfor Røkke betalte Iversen.

Den tidligere kunsthandleren sier at han ikke visste hva bakgrunnen for pengeutbetalingene var, og sier at han heller ikke spurte.

– Jeg trodde at bakgrunnen var noe med Tromsdal og båtførergreiene, det var det jeg trodde, sier Orveland.

Da rettssaken startet tidligere denne uken hevdet Iversen at Kjell Inge Røkke hadde tilbudt ham 100 millioner kroner for å bli kvitt finansmannen Christer Tromsdal.

Røkke kaller anklagene for absurde.

Tromsdal, som i 2004 ble skutt i kneet av «Jannik», vitnet i går. Også han kaller hele historien oppspinn.

Da Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, vitnet i går, mente han at Orveland og Iversen hadde drevet et mangeårig spill mot familien Røkke.

VITNET: Kristian Monsen Røkke vitnet i rettssaken i går. Moren hans var på 90- og 00-tallet samboer med kunsthandleren Per Orveland. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han kalte de to mennene «et tospann», og at målet deres var å tjene penger på vennskapet deres.

Dette avviste Orveland helt i retten.

– Det er helt feil. Påstanden er at jeg skal ha solgt mitt krav til Røkke over til noen jeg skyldte penger. Men det er helt feil, sier han.

– Ville renvaske meg

Publiseringen av lydopptakene har vært et viktig tema i retten; tiltalte «Jannik» Iversen mener at Kjell Inge Røkke burde ha klart å stoppe publiseringen av opptakene, og at konsekvensen av publiseringen har vært alvorlig for ham, både økonomisk og for familien.

I retten i dag bekreftet Orveland at han hadde tatt lydopptakene og at det var han som ga dem til VG.

Advokat Kaja de Vibe Malling ville vite hvorfor.

– Jeg ville ha bevis på at jeg hadde levert Jannik penger.

– Hvorfor det?

– Saken var at jeg hadde fraktet pengene fra Kjell Inge til «Jannik». Det ville jeg ha dokumentert i tilfelle i ettertid, svarer han.

Orveland sier at han ga opptakene videre til VG fordi han ville renvaske seg overfor de anklagene Røkke hadde gått ut med ham tidligere.

– Iversen var frustrert

Advokat Morten Furuholmen var innkalt som vitne etter Orveland. Furuholmen ble engasjert av den tidligere kunsthandleren i 2012, i forbindelse med et sivilt søksmål han hadde mot Kjell Inge Røkke.

VITNET: Advokat Morten Furuholmen var innkalt som vitne. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Bakgrunnen var at Overland mente han hadde krav på en del av formuen til Røkke. Under et møte mellom Furuholmen og Orveland dukket tiltalte Iversen opp.

Inne på kontoret ble de nevnte lydopptakene avspilt. Furuholmen sier at han oppfattet Iversen som svært frustrert under møtet.

– Iversen var svært frustrert over å bli dratt inn i det sivile søksmålet. Han ønsket ikke publisitet av det som fremgikk på disse opptakene. Han ønsket for enhver pris at dette ikke skulle komme ut, sier advokat Furuholmen.