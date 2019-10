Her viser «Jannik» kortleken som skulle avgjøre hvor mye Røkke skulle betale ham

Røkke og «Jannik» hadde flere møter i lokalene til Advokatfirmaet Elden i Oslo i den perioden utpressingsforsøket han er tiltalt for skal ha funnet sted.

Under et av møtene på advokatkontoret skal Kjell Inge Røkke ha blitt bedt om å trekke et kort ut av en kortstokk.

Verdien på kortet som ble trukket ut, representerte en sum som Iversen mente Røkke skyldte ham. Iversen rekonstruerte seansen for NRK for å vise hvordan beløpet han mente han hadde krav på skulle avgjøres.

– Det var et tilbud, ikke sant, sier han mens to bunker med tre kort i hver ligger opp ned på en benk i gangen utenfor rettssalen der rettssaken mot ham fant sted.

IKKE UTPRESSING: Jan Erik «Jannik» Iversen og hans forsvarer Benedict de Vibe under rettssaken. Forsvareren sier at Iversen er uskyldig fordi han ikke har hatt noen forsett om å presse Røkke. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

To kort skulle bestemme

«Jannik» uttalte under rettssaken at han jobber som profesjonell pokerspiller og gambler, og da er det kanskje naturlig at kortene skulle bestemme hvor mye han skulle få betalt.

Han tar et kort fra den ene bunken og snur det. Det er en spar to.

– Trekker han den så er det to millioner, sier Iversen.

Deretter tar han et kort fra den andre bunken. Den viser spar fem.

– Da er det to millioner i fem år, forklarer han.

Iversen sier dette skulle være betaling for oppdrag han mener var utført for Røkke, som for eksempel å skyte finansakrobaten Christer Tromsdalen.

– Det første Røkke sier er: «Jannik», jeg har ikke bedt deg om å skyte Christer Tromsdalen, sier han og fortsetter:

– Svaret mitt er: Nei, Kjell Inge, du har ikke gjort det. Men du ba meg om å fjerne ham, så jeg gikk «all in».

ABSURD: Kjell Inge Røkke kaller uttalelsene til Jan Erik Iversen for absurde. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Midt oppi gjørmedammen selv

Den påstanden mot Røkke er så alvorlig at aktor Terje Nedrebø Michelsen mener Iversen bør straffes hardt.

– Det er klart at jo mer alvorlige påstander man fremsetter i en utpressingssak, jo mer ødeleggende er det for den fornærmede, sier han til NRK.

Politiadvokaten ba fredag om ett år og ti måneder i fengsel for torpedoen. Iversen mente han satt igjen med «svarteper» etter en artikkel i VG, og sier det er derfor han oppsøkte Røkke.

– Hvis Røkke har vært ansvarlig for å gi oppdrag til en torpedo om å skyte en person og true en annen, så er han midt oppi gjørmedammen selv. Da kan han ikke ha den samme vanlige beskyttelsen som andre lovlydige borgere, sier hans forsvarer Benedict de Vibe.

– Så derfor er Iversen uskyldig, mener du?

– Iversen er uskyldig fordi han ikke har hatt noen forsett om å presse Røkke.

Kjell Inge Røkke nekter for alle anklagene fra torpedoen og kaller dem «absurd». Også Christer Tromsdalen har avfeid påstandene.