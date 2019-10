Tromsdal kaller tiltaltes forklaring en Donald Duck-historie

Vitnet Christer Tromsdal ble skutt av tiltalte Jan Erik Iversen i 2004.

Under tiltalte Iversens forklaring i går kom han med en rekke oppsiktsvekkende anklager. Blant annet at Kjell Inge Røkke skulle betale ham 100 millioner kroner for å «bli kvitt ham».

Finansmannen har blankt avvist dette og kalt en absurd påstand.

Forsvarer Benedict de Vibe startet med å spørre Tromsdal om hvorfor han hadde snakket med Dagbladet om saken.

– Jeg forskuttert at her kommer det noe galskap, svarte Tromsdal.

– Hvis det kom det noe i de baner ville jeg svare i media, og da benyttet jeg Dagbladet for å komme med min fremstilling av det våset der, sa Tromsdal.

– Kjenner ikke Røkke

Han avviser historien fra Iversen.

– Om noen hadde påstått noe såpass om deg, ville du nok ikke sittet stille, men sagt fra, sier Tromsdal, som sier han ikke kjenner Kjell Inge Røkke.

– Vi har ingen relasjon, men jeg har jobbet 30 år i finansbransjen og den er veldig liten. Jeg har kjente som er bekjente av ham, sa Tromsdal.

Møtte fra soning

Retten ble satt før Tromsdal skulle avgi sin forklaring, og derfor var det ikke lov å ta bilder av ham.

Tromsdal, som soner en bedrageridom i Ringerike fengsel, ble ført inn i rettssal 227 fra arresten. Tromsdal hadde på seg en mørk jakke og mørke olabukser da han inntok vitneboksen. Han fikk tilbud om å sitte under forklaringen sin, men valgte å bli stående. Han oppga at han jobber som selvstendig næringsdrivende.

Før Tromsdal skulle inn og avgi sin forklaring, sto tiltalte Iversen inne i rettslokalet sammen med fotografene.

– Krigen har startet mine herrer, sa han lattermildt.

Hevdet Røkke ville bli kvitt Tromsdal

Tidligere onsdag har tiltaltes tidligere advokat Arild Holden vitnet. Det har også Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, som fortalte om det han mente var åpenbare trusler fra Jan Erik Iversen.

I etterkant av Monsen Røkkes forklaring oppsto det en diskusjon mellom forsvarer de Vibe og dommeren om vitnet Christer Tromsdal.

Forsvarer de Vibe opplyste av forklaringen til den kjente finansakrobaten kunne ta opptil tre timer.

– Han snakker mye, forklarte Benedict de Vibe.

Forklaringen viste seg likevel å være over på et kvarters tid. Dermed fikk retten tid til en ekstra lang pause.

Det neste vitnet er John Christian Elden klokken 14.00. Han var tidligere forsvareren til tiltalte Jan Erik Iversen. Elden er i dag bistandsadvokat til Kjell Inge Røkke og var imvolvert i å få satt opp møter mellom de to på Eldens kontor.