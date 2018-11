Blå KrF-ere etter talen: – Ropstad bør ta over partiet

– Mange har pekt på Ropstad som en mulig ny leder. Det har jeg tro på. Han holdt en veldig god tale, sier Rogaland KrFs leder Oddny Helen Turøy til NRK.

Oddny Helen Turøy, leder i Rogaland KrF. Foto: Gunhild Hjelmundrud / NRK

Ropstad var Stortingets yngste da han ble valgt inn fra Aust-Agder i 2009. Siden har han steget i gradene. De siste årene har han som finanspolitisk talsperson ledet KrFs budsjettforhandlinger med regjeringen.

I høst har han vært den fremste talsmannen i partiet for å søke regjeringsmakt med Erna Solberg (H).

– Mange peker på Kjell Ingolf Ropstad, og jeg tror han vil være en god partileder, sier Kristine Banggren Gripsgård i KrFU til NRK.

Følg debatten på KrFs landsmøte direkte her.

Overrasket med ultimatum

Hareide varslet fredag at han vil trekke seg som partileder, dersom partiet stemmer mot å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Venstresiden i partiet håper det kan bikke flertallet i deres retning. På høyresiden håper man at delegatene allerede skjønte at dette kom til å skje før de bestemte seg.

– Nå har vi et valg mellom Hareide og Solberg. For meg er det et ganske klart valg. Det håper jeg det er for partiet også, sier Simen Bondevik, som ønsker Ap-samarbeid.

Simen Bondevik, barnebarnet til tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, håper KrF vil søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Blant de blå i ungdomspartiet KrFU reagerer flere åp at Hareide ventet helt til landsmøtet med å si offentlig at han går av hvis han ikke får viljen sin.

– Hareide er det beste kortet de har, så jeg skjønner at de spiller det ut, sier Kristine Banggren Gripsgård til NRK.

Kristine Banggren Gripsgård i KrFU. Foto: Gunhild Gjermundrud / NRK

– Jeg respekterer Knut Arilds avgjørelse om å informere landsmøtet om dette, selv om jeg personlig helst skulle sett at lederspørsmålet ble holdt utenfor dette spørsmålet, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

– Om det er Knut Arilds tale eller andre ting som vil føre til at noen endrer syn, er vanskelig å si. Jeg har respekt for dem som endrer synet sitt underveis, sier hun.

Tidligere stortingspolitiker Geir Toskedal fra Rogaland KrF støtter også Ropstads side. Han sier han ble overrasket da Hareide varslet sin avgang hvis han taper.

Geir Toskedal i Rogaland KrF. Foto: Gunhild Hjelmundrud / NRK

– Det er klart at det setter ting i et annet perspektiv. Men programmet og partiet er viktigst for meg. Jeg er veldig glad for at han uansett er med videre som stortingsrepresentant, sier Toskedal.

Vil ikke kommentere

Begge nestlederne i partiet sier de var informert om at Hareide ville stille ultimatum i landsmøtesalen fredag. De vil ikke diskutere hva som skjer, hvis han faktisk går av.

– Dette er ikke et personvalg, men et retningsvalg. Nå må vi håndtere den situasjonen partiet havner i, hvis vi velger å gå i retning høyre. Så vil partiet håndtere det andre spørsmålet når den tiden kommer, sier Ropstad til NRK.

– Er du smigret over at mange peker på deg som arvtaker?

– Det er smigrende at folk syns jeg er verdig til å ta den typen oppgaver, men nå er det viktigste for partiet at vi håndterer dette på en god måte, sier Ropstad.

Knut Arild Hareide går av hvis Kjell Ingolf Ropstads side vinner kampen på Gardermoen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Bollestad kan rykke opp

Ropstad tror ikke ultimatumet vil bikke flertallet i Hareides retning.

– Vi er alle veldig glad for den jobben Knut Arild gjør for KrF. Jeg tror spekulasjonene som har gått denne måneden gjør at ikke mange er overrasket over signalet som kom i dag, sier han.

Dersom Hareide går av, vil Olaug Bollestad som første nestleder trolig rykke opp og fungere som partileder inntil videre, opplyser KrFs administrasjon til NRK. Hareide sier selv at han vil bli sittende til eventuelle regjeringsforhandlinger er over.

Bollestad og Ropstad har begge sagt at de kan lede forhandlingene med Høyre/Frp/Venstre-regjeringen, dersom landsmøtet gir dem mandat til å forsøke å søke regjeringsmakt med Solberg.