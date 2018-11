Hareide til landsmøtet: – Går av hvis jeg taper

– Mange av dere har krevd en klargjøring fra meg om lederspørsmålet. Mange har sådd tvil om hva jeg gjør. Det mest ryddige er å gjøre dette klart for dere alle. Jeg føler ansvar for å rydde bort all tvil etter utallige spekulasjoner i mediene, sa Hareide til partiet.

Så bekreftet han det NRK meldte allerede for to uker siden:

– Det er ikke rett for partiet at jeg leder videre dersom landsmøtet velger en annen kurs.

Se direktesendingen fra KrFs ekstraordinære landsmøte. Du trenger javascript for å se video. Se direktesendingen fra KrFs ekstraordinære landsmøte.

Varslet ikke landsstyret

Hareide bekrefter at både sentralstyret og stortingsgruppen var informert om at han vil gå av hvis han ikke vinner. Men landsstyret i partiet, som møttes i går, skal ikke ha vært forberedet på at partilederen ville avklare dette for landsmøtet i dag.

– Jeg har respekt for at Knut Arild nå sier at han ikke kan lede oss inn i en Sentrum-Høyre-regjering. Men jeg må innrømme at jeg syns det er trist. Knut Arild, du er partilederen vår, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad fra talerstolen.

Både Ropstad og nestlederkollega Olaug Bollestad sier til NRK at Hareide informerte dem om ultimatumet før han gikk på talerstolen fredag.

Kastet seg inn i abort-diskusjonen

Hareide holdt sin kanskje viktigste tale som partileder på Gardermoen fredag formiddag. Der gikk han inn i debatten om hvor KrF kan få mest gjennomslag for sitt abortsyn.

Så langt er det høyresiden i partiet som har snakket mest om abort før dagens veivalg. Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å forhandle om endringer i abortloven, hvis KrF går inn i dagens regjering. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad har kalt det en historisk mulighet.

Knut Arild Hareide i landsmøtesalen fredag formiddag. Foto: Gunhild Hjermundsrud / NRK

– Det er ikke aktuelt for meg å ta KrF inn i en regjering som ikke forplikter seg til å arbeide for en kraftig reduksjon av aborttallene, sier Hareide nå.

Han viser til at Ap og Sp har stemt for KrF-forslag om å redusere aborttallene – tiltak som Høyre og Frp stemte ned i Stortinget.

– Skal vi få til det, må vi gå inn i en regjering med Ap og Sp, sier han til landsmøtet.

Ropstad advarer mot SV

Nestleder Ropstad brukte mye tid i sin tale på å avvise dette, og viste blant annet til abort-demonstrasjonen utenfor Stortinget denne uken.

– Denne uka så vi nok et eksempel på at Ap mistror KrFs intensjoner i etisk vanskelige spørsmål, sier han.

– Hvem her inne tror vi kan få gjennomslag med Ap for å endre abortloven? Hvem her tror SV vil støtte det på Stortinget? spurte han.

VIL TIL HØYRE: Nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Han mener vippemakten SV vil få med en Ap/Sp/KrF-regjering, kan blokkere en rekke viktige saker for partiet. Samtidig viste han til partiets gjennomslag i klimasaken, kontantstøtten, bistand og asylbarna med dagens regjering.

– Nå skal vi inn i regjering. Og vi skal gjøre det med større drømmer enn billig bensin, sier Ropstad.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Advarer mot sperregrensen

99 av de 190 delegatene har på forhånd varslet at de vil støtte blå side. Han må overbevise flere av dem, hvis drømmen om en Ap/Sp/KrF-regjering skal bli virkelighet

.Hareide mener partiets lave oppslutning skyldes det lange samarbeidet med høyresiden.

– Siden 2001 har vi samarbeidet med Høyre. Det har vært 17 år der vår oppslutning har falt jevnt og trutt. Jo tettere vi har samarbeidet med ytre høyre, jo nærmere har vi kommet sperregrensen, sier Hareide.

Han sier det vitkigste for KrFs veivalg er hvordan partiet kan vokse og få gjennomslag.

– Men da må noe skje. Og noe har skjedd de siste ukene. Vi har opplevd en usedvanlig begeistring og entusiasme for vårt parti. Vi har fått over 2600 nye medlemmer. Velgerne våre ønsker Ap-samarbeid, sier Hareide.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan har tatt til orde for å bli værende i opposisjon. På forhånd har 33 delegater sagt at de vil støtte dette.

– Skal vi gå fra hverandre som et parti delt på midten, eller skal vi gå ut herfra som et samlet parti? Et parti som gjør hva vi sa til velgerne før valget. Som er enige om politikken, og som kan innta en tøffere opposisjonsrolle, argumenterte Grøvan.

I motsetning til Ropstad og Hareide, tror han at partiet kan få økt oppslutning utenfor regjering.

– Vi er ikke flere i dette partiet, enn at vi trenger å ha alle med oss videre. Og skal vi få flere med oss, må vi rendyrke vår maktposisjon i opposisjon, sier Grøvan.

Vil stå samlet

Hareide startet sitt innlegg med å takke partifellene for den tøffe prosessen de har stått i.

– Dette har og vært krevende. Det har kostet for dere. Gode relasjoner er blitt satt på prøve. Avstandene har blitt opplevd som store. Det som nå føles sårt, må få leges. Uansett: Vi skal gå videre sammen, sier Hareide.

– Til mine nestledere, Kjell-Ingolf og Olaug. Vi har vært uenige om retningsvalg, men jeg har ikke et vondt ord å si om dere, sier Hareide.

KrF-leder Knut Arild Hareide sammen med nestlederne sine, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Hareide vet at han må lykkes i overbevise minst fem av dem dersom han skal få viljen sin. Opptellingen på forhånd viser at blå side, som ønsker å gå inn i dagens regjering, leder med 99 mot 90 delegater.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

Siden «ultragule» Ingunn Karijord fra Møre og Romsdal insisterer på å stemme blankt, holder det for Hareide at fem delegater skifter fra blått til rødt.

På forhånd har det vært knyttet stor spenning til om Hareide vil varsle at han går av som leder, dersom hans forslag blir nedstemt.