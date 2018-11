Fredag valgte KrF å søke regjeringsmakt med Solberg-regjeringen.

Før det skjedde, åpnet Solberg for å forhandle om abortlovens paragraf 2c, som åpner for abort etter tolvte uke ved mistanke om alvorlig sykdom.

Siden har debatten rast, for motstanden mot å endre abortloven er stor. Det store spørsmålet nå er hva som vil skje i forhandlingene.

Det som i alle fall er sikkert er at spørsmålet om abort for mange i KrF var et sterkt argument for å gå til høyresiden. Det forteller Ingelin Noresjø, som er fylkesleder i Nordland KrF.

– Det var nok det som var avgjørende for mange da de skulle ta en beslutning om regjeringsalternativ. Det ble beskrevet som en historisk mulighet for å få gjort noe med abortloven.

– Det var et stort spørsmål som ble lagt inn i potten. Dersom man da ikke lykkes, tror jeg at mange vil føle seg snytt og lurt.

Uro

Ender forhandlingene med at KrF ikke får det som de vil, vil det kunne oppleves som urettferdig og skuffende – og bidra til uro i partiet, tror Noresjø.

– Det handler om retten til liv og om at man ikke skal diskriminere dem som er annerledes, sier fylkesleder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø. Foto: Nordland fylkeskommune

– Og det vet jeg ikke om KrF har råd til. Lista er lagt veldig høyt. Forventningen er nå så stor at dette må det leveres på, eller så vil man ha godt inn for dette alternativet på feile premisser.

Svein Iversen, KrFs fylkesleder i Troms og Finnmark, mener man lagde seg en stor fallhøyde ved å gjøre abortsaken så «altoverskyggende», som han uttrykker det, da man skulle fatte en beslutning om å gå mot høyre eller venstre.

– Det er nok en del som har grunn til å føle seg skuffa, ja. Abortsaken er viktig nok, men man tok en stor sjanse da man gjorde denne ene saken så «alt opphøyende». Jeg tror mange satt med en vond følelse av at dette var å overspille realitetene.

Urealistisk

Synspunktet deles av fylkeslederen i Akershus, Arne Willy Dahl. Han sier han ikke la vekt på abortspørsmålet, fordi han anså det som urealistisk.

Arne Willy Dahl sier han vektlegger andre saker nå, som klimasaken og spørsmålet om økonomisk utjevning. Foto: Scanpix

Fylkesleder i Trøndelag, Jon Normann Tviberg, sier det knytter seg store forhåpninger til spørsmålet, men er enig i at det nok vil være vanskelig å få gjennomslag.

– Dette er et av mange punkt det er viktig å diskutere, og det er helheten i det politiske gjennomslaget som er viktig, sier Tviberg.

NRK har også vært i kontakt med Randi Walderhaug Frisvoll, fylkesleder i Møre og Romsdal, som sier hun ikke vil veie ulike saker opp mot hverandre.