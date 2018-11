– Dette har vært en lang reise. Men nå har KrF talt. Partiet har pekt en retning. Det er å søke regjeringsmakt med Solberg-regjeringa, sier Knut Arild Hariede.

Fredag ettermiddag fikk høstens store politiske drama sitt foreløpige punktum. 98 delegater på KrFs landsmøte stemte for å søke regjeringsmakt med Høyre, Venstre og Frp. 90 delegater stemte for Hareides forslag, mens to stemte blankt.

– Til alle dere som er skuffet, og jeg må ta meg selv med i det: KrFs sjel ligger ikke i hvem vi samarbeider med, men i vår politikk, sa Hareide med tårer i øynene.

Roste nestlederne

Hareide valgte å rose sine nestledere, som begge har kjempet for samarbeid med Solberg-regjeringen, etter at nederlaget var et faktum.

– Jeg har ikke et vondt ord å si om noen av dere. Verken som mennesker eller partikolleger. Dere har stått på for partiet dag og natt. Dere har vært slitne, men har gjort deres beste for partiet. Og dere har gjort en god jobb med å overbevise pratiet, sier Hareide.

Flere KrF-ere tok til tårene da sidevalget var avklart, og Knut Arild Hareide dermed er ferdig som patrileder. Her fra Akershus-delegasjonen. Foto: Gunhild Gjermundrud / NRK

Han hyllet også innsatsen til KrFs grasrot, og prosessen de har vært igjennom – for åpne dører med hele landet som publikum.

–Det har vært rørende vakkert. De som sier at politikk bare er for de på toppen, eller de i Oslo, har fått noe å tenke på.

Tidligere på dagen slo han fast at han ville gå av som KrF-leder hvis dette ble utfallet. Det vil skje når sonderingene med Solberg-regjeringen er ferdig.

– KrF er mitt parti, uansett, sier Hareide.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad (til høyre) under Knut Arild Hareides avskjedsavtale. Foto: Gunhild Gjermundrud / NRK

Tårevått

Også nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad var tydelig rørt da det ble kjent at de hadde vunnet, men at Hareide dermed er ferdig som partileder.

– Jeg har behov for å be om unnskyldning, og andre har behov for å be om unnskyldning. Skal vi klare dette, må vi ha en hånd å holde i. Med tro på vårt politiske prosjekt. Med trygghet, tillit, trofasthet og tilgivelse. For det er vårt prosjekt, og alle vil vi nå at det er vårt fotavtrykk som er det sentrale, sier Bollestad.

– Kjære Knut Arild. Du er partilederen vår. Jeg er utrolig stolt av deg. Jeg mener du er Norges modigste politiker, sier Ropstad, til stor applaus fra salen.

– Jeg håper dette landsmøtet er siste gang vi snakker om røde og blå. Vi er alle KrF-ere. Vi er alle gule, la han til.

Knut Arild Hareide under avstemningen på Gardermoen fredag ettermiddag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Satset alt

KrF-leder Knut Arild Hareide satte et støkk i det politiske Norge da han i slutten av september rådet partiet å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Sp.

– Angrer du på rådet du ga partiet?

– Nei. Jeg skulle gjerne hatt et annet resultat. Men jeg angrer ikke på at jeg utfordret partiet. Jeg er stolt over hvordan partiet har håndtert dette, og stolt over landsmøtet, sier Hareide til pressen på vei ut fra landsmøtet.

Her blir KrFs veivalg avgjort Du trenger javascript for å se video.

Han slår fast at han ikke er ferdig som KrF-er, og at han fortsatt har tre år igjen av inneværende stortingsperiode.

Både første nestleder Olaug Bollestad og andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad var og er uenige med ham. De mener KrF har mest å vinne på å gå inn i dagens regjering. Senere lanserte stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan et tredje alternativ: Forbli i opposisjon.

På forhånd viste NRKs opptelling av delegatene at blå side ledet med 99 mot 90 røde stemmer. Av dem var 33 primært gule. En av dem, Ingunn Karijord fra Møre og Romsdal, har garantert at hun vil stemme blankt dersom hun måtte ta stilling til regjeringsspørsmålet. Dermed måtte Hareides fløy overtale fem for å få flertall.

Under sin tale til landsmøtet gjorde Knut Arild Hareide det klart at han går av som partileder dersom han ikke får viljen sin.