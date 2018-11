Da KrF-leder Knut Arild Hareide ba landsmøtet vurdere et samarbeid med Arbeiderpartiet, satt Hans Marius Våga foran fjernsynet.

– Jeg ropte til kona: Nå kan vi endelig stemme KrF!

Samme kveld meldte stavangerkaren seg inn i partiet. Det var han ikke alene om.

Fra Hareide valgte side 28. september til landsmøtet 2. november opplevde KrF en medlemsvekst på rundt 2350 personer.

Nå har pilen snudd.

Etter veivalget 2. november har 1213 medlemmer forsvunnet ut av partiet. 930 har kommet til. Det gir et medlemstap på nesten 300 personer.

Se fullstendig tabell i bunnen av saken.

– Jeg ble veldig skuffet etter landsmøtet. Jeg følte KrF med denne prosessen åpnet seg mot venstresiden og viste at veldig mange ønsket seg dit. Så ble konsekvensen at partiet beveger seg enda mer mot høyresiden. Da ble valget dessverre lett for meg, sier Våga.

Hans Marius Våga var medlem i KrF i litt over en måned. – Hvis de sitter i regjering til valget, så får de heller ingen stemme fra meg, avslører han. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Dermed ble det et kort medlemskap i partiet for læreren fra Stavanger.

– Visste det ville bli krevende

Det er i Rogaland KrF, som mange mente avgjorde veivalget, at bevegelsen i medlemsmassen har vært størst etter landsmøtet.

210 personer har meldt seg inn. 178 har meldt seg ut.

Fylkesleder i Rogaland, Oddny Helen Turøy, forteller at partiet i høst har økt medlemsmassen med hele 2000 personer. – Det viser at folk lar seg engasjere av denne saken. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vi opplever at veldig mange av våre velgere er enige i veivalget vi har tatt. Men det er synd at så mange velger å melde seg ut, siden vår politikk står fast, sier fylkesleder Oddny Helen Turøy.

– Vi visste på forhånd at veivalget ville bli en krevende prosess, noe som er grunnen til at vi har vegret oss litt for å gjøre valget tidligere, legger hun til.

– Ikke kjempepopulært veivalg

Ikke bare i Rogaland, men i hele «bibelbeltet», som inkluderer Hordaland og Agder, opplever partiet en medlemsvekst etter landsmøtet.

I de øvrige 13 av de 14 resterende fylkeslagene forsvinner flere medlemmer ut enn nye kommer inn.

Statsviter ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er risikabelt for KrF på nasjonalt plan. De svekkes som et sterkt parti i hele landet, men får et større regionalt preg. Partiet kan få en mer religiøs profil og fremstå mindre som et vanlig parti. Det kan være skummelt for oppslutningen deres, sier statsviter Svein Erik Tuastad om de ferske medlemstallene.

– Når veivalget gir en nedgang i medlemstallet, tyder det på at beslutningen ikke har vært kjempepopulær blant velgerne. Medlemssvingninger er en indikator på partiets popularitet.

NRK har vært i kontakt med KrF-ledelsen, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.