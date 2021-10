Råvarepriser til værs – milliardfest for Hydro

– Hovedårsaken er at du har høyere priser på aluminium og alumina. Vi selger mer, og til høyere priser, sier informasjonsdirektør Halvor Molland til NRK.

Norsk Hydro er et av flere norske selskaper som sitter på den grønne gren når energi- og råvareprisene går til værs internasjonalt.

Fra juli til september var inntektene til Hydro på 36,7 milliarder, som er 33 prosent høyere enn i tredje kvartal i fjor, ifølge selskapets rapport for tredje kvartal.

Informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Overskuddet endte på historisk høye 7,2 milliarder kroner, som er mer enn dobbelt så mye som på samme tid i fjor.

Prishopp på over 40 prosent

Hjulene i verdensøkonomien er i full gang etter pandemien, og Hydros viktigste vare aluminium blir kjøpt til for eksempel boligbygging og batteriproduksjon.

Suget etter varer er så stort at uvanlige prishopp sees på en rekke varer.

Hittil i år har prisen for aluminium internasjonalt økt med 44 prosent.

Hydro utvinner alumina og bauksitt, i tillegg til ferdige aluminiumsprodukter.

– Vi er alltid forsiktig med å spå pris, men vi ser at årsaken til at prisene går opp er usikkerhet om forsyning, sier han.

Selskapet tror at etterspørselen vil øke på sikt.

– Vi ser at det er økte investeringer i fornybar energiproduksjon, som for eksempel elbiler. Det grønne skiftet, som verden står i nå, øker behovet for aluminium, tror Molland.

Administrerende direktør Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro. Foto: Lise Åserud / NTB

Full produksjon i Brasil igjen

I Brasil har Hydro et kjempeanlegg for produksjon av alumina. Anlegget ble nedstengt etter mistanke om overrrenning etter regnvær i 2018.

Først i 2021 er produksjonen i full gang igjen, noe som bidrar til at Hydro tjener mer penger.

«I løpet av tredje kvartal har Alunorte produsert med full kapasitet for tredje kvartal på rad, tilsvarende 6,3 millioner tonn alumina på årsbasis,» skriver Hydro i børsmeldingen.