Freistande vindkraft-planar set ordføraren i «ein helvetes spagat»

Hydro, Eviny og Zephyr går saman for å greie ut eit vindkraftprosjekt i fjellområdet mellom Høyanger og Sunnfjord.

Den planlagde investeringa er på 3–4 milliardar kroner, med ein samla kraftproduksjon på 1 TWh.

Det svarer til straumbruken til om lag 60.000 husstandar.

– Gjennom å utvikle kraft til konkurransedyktige prisar sikrar vi dagens industriarbeidsplassar og legg samtidig til rette for klimavennleg aluminiumproduksjon, seier leiar for primærproduksjon i Hydro Aluminium, Ola Sæter.

Han seier vindkraft på land er ein føresetnad for å sikre nok kraft til aluminiumsverket i Høyanger etter 2030. Ifølgje Statnett styrer Noreg mot eit kraftunderskot frå 2027.

– Målet er å avkarbonisere alle aluminiumsverka i Noreg. Tilgang på fornybar kraft er ein føresetnad for det, seier Sæter

I dag kjem ein firedel av straumbruken til Hydro frå vindkraft.

– Vi ser fram til dialogen med vertskommunane. Lokal tilslutning er avgjerande for at prosjektet skal realiserast, seier Olav Osvoll, som er konserndirektør Fornybar i Eviny.

I mars varsla statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han vil ha fleire vindmøller til lands. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Eg vil kome i ein helvetes spagat

I september varsla ordførar i Høyanger, Petter Sortland (Ap), at han ville kome «i ein helvetes spagat» om Hydro freistar med store nok investeringar i byte mot ein vindkraftpark på fjella.

Aluminiumsverket i Høyanger er ikkje berre ei «hjørnesteinsbedrift» og den viktigaste arbeidsplassen, men også det kulturelle og økonomiske navet som alt krinsar rundt.

– Det blir eit vanvitig press, og eit enormt dilemma, sa han til Bergens Tidende.

Arbeidarparti-ordføraren har tidlegare vore ein profilert vindkraftmotstandar.

Stilt overfor dei nye planane uttaler han seg meir forsiktig.

– Her må eg gå i tenkjeboksen. Det er klart at dette er noko anna enn om det kjem ein vindkraftutbyggjar med postadresse på Cayman Islands. I tillegg er eg slik skrudd saman at eg trur på Hydro når dei seier at dei treng denne krafta.

Ordførar Petter Sortland (Ap) seier utbyggaren er velkomen til å starte sine «moglegheitsstudier» og til å «leggje fram planane for kommunestyret.» – Ja, dei er hjarteleg velkomne. Foto: SANDER EIDE AASE / NRK

– Har den unge radikalaren vorte meir pragmatisk med alderen?

– Eg må vere ærleg å innrømme det. Dessutan har det vorte gjort mykje for å kome vertskommunane i møte sidan den nasjonale ramma for vindkraft vart skrota.

Etter eit omstridd utbyggingskart (sjå under), massive protestar og vardebrenning mot vindkraft, var det politisk konsensus om å «setje ein fot i bakken» i 2019.

Men i vår varsla statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han vil ha fleire vindmøller til lands, og at dette vil vere politisk mogeleg gitt «grundigare prosessar» og større lokal medverknad.

– Eg vel å tru at eit langstrekt land som Noreg har nok natur til at vi kan gjere dette på ein skånsam måte, sa han til NRK.

– P åverknadsarbeidet skjer bak lukka dører

Hovudlinjene i det nye konsesjonsregimet seier at det skal vere meir lokal innverknad, og at kommunane skal behandle søknader gjennom Plan- og bygningslova (ikkje Energilova, som tidlegare).

Det nye konsesjonsregimet skulle vere klart denne hausten, men har vorte utsett.

Olje- og energidepartementet (OED) har varsla at forslag til innlemming av vindkraft i plan- og bygningslova skal kome på høyring før jul.

På toppen legg EU-kommisjonens plan for å auke fornybardelen frå 40 til 45 prosent («Repower EU») opp til omfattande endringar i konsesjonsbehandlinga av sol- og vindkraft. Noreg blir omfatta av desse reglane som følgje av EØS-avtalen.

– Med dagens regelverk skjer mykje av påverknadsarbeidet for vindkraft bak lukka dører utan offentleg innsyn eller medverknad, seier Siren Skråmestø Juliussen, som er naturvernansvarleg i Den Norske Turistforening.

DNT er kritiske til at regjeringa i mai kom med nye tilrådingar til konsesjonssystemet «utan å fikse grunnproblemet».

– Vi er svært bekymra over at departementet og NVE legg opp til å bruke eit uferdig regelverk for utbygging av vindkraft på land, medan vi ventar på lov- og regelendringar.