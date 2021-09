Norge har aldri tjent så mye på eksport av olje og gass

– Eksportinntektene til Norge er på rekordhøye nivåer. August var en rekordmåned, september blir enda høyere, sier Gunnar Torgersen, porteføljeforvalter i Holbergfondene. Han har regnet på inntektene.

Holberg er blant de største fondsforvalterne på vestlandet, med 28 milliarder kroner under forvaltning.

Årsaken til de unormalt høye eksportinntektene er først og fremst at gassprisene er så høye, at gassen selges dobbelt så dyrt som oljen.

Av produksjonen på norsk sokkel er om lag halvparten olje og halvparten gass.

Nordsjøolje omsettes for første gang på tre år over 80 dollar fatet, blant annet på grunn av at orkanen Ida har redusert produksjonen i USA. I tillegg øker etterspørselen på grunn av covid-19-pandemien er på retur.

September blir etter alt å dømme en ny rekordmåned for norsk eksport av olje og naturgass, mener porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg. Foto: Holberg

Samtidig selges naturgass til sammenligning for nær 150 dollar fatet for sammenlignbare volumer. Gassprisen stiger videre tirsdag, skriver MarketWatch.

For kraftkrevende industri er prisene så høye at blant andre Yara midlertidig har stengt ned produksjon i Europa.

For august var eksportverdien av olje og gass på 70 milliarder kroner, viser tall fra SSB.

– Det er snakk om store tall. For september ser tallet ut til å kunne bli cirka 80 milliarder kroner. Dette er tall vi aldri har sett tidligere, sier Torgersen.

Til sammenligning var forrige topp i eksportverdien i mars 2012, da den utgjorde ca. 60 milliarder kroner.

Og det meste av eksportinntektene havner i statskassa eller i Oljefondet. På grunn av superprofitt på sokkelen krever staten inn nesten 8 av 10 kroner som energiselskapene tjener på salg av olje og gass, i skatt. Inntektene fra statens eget energiselskap, Petoro, går rett på brukskonto i Oljefondet.

Norge produserer om lag 2 millioner fat nordsjøolje og 2 millioner fat gass (i sammenlignbare volumenheter) hver dag – og nesten alt eksporteres ut av landet.

– Prisen på naturgass er fire ganger høyere enn normalt. Det gjør at olje og gassinntektene blir ekstremt høye, sier Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB. Foto: SEB

Bjarne Schieldrop er sjefanalytiker for råvarer i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

– Gassprisen er i dag fire ganger høyere enn normalt, og på det høyeste nivået noensinne. Det er det som gjør at inntektene er så sinnssykt høye. Samtidig er oljeprisen 20 dollar høyere enn sitt historiske snitt, sier Schieldrop.

Siste 50 år har prisen på nordsjøolje i gjennomsnitt ligget i underkant av 60 dollar for hvert fat.

– Det som er unormalt er de ekstremt høye gassprisene. Det bidrar til å trekke oljeprisen opp også, sier han.

– Hva blir konsekvensene av dette for Norge som stat og samfunn, hvis det vedvarer?

– Olje og gassinntektene blir ekstremt høye av dette. Vi har både en høy oljepris og en eksepsjonell høy gasspris. Så pengene strømmer inn i de norske kassene, sier han.