Massesøksmål mot Hydro i Brasil

Søksmålet gjelder giftutslipp fra bedriftens avfallsdeponier i Amazonas.

Søksmålet er fremmet av en samfunnsgruppe fra den nedre Amazonas-regionen i delstaten Pará, primært medlemmer av Cainquiama, Amazonas' forening for urfolk og Quilombolas-samfunnet.

De ønsker kompensasjon for det de mener er «feilaktig deponering av giftig avfall i Murucupi-elven, i tillegg til andre konsekvenser av tilstedeværelsen av Norsk Hydros installasjoner i regionen», heter det i uttalelsen fra advokatene som representerer brasilianerne.

Påta seg ansvaret

Hydro har tre store anlegg i Amazonas-området, nordøst i Brasil.

Deler av Alunorte-anlegget i Brasil Foto: RICARDO MORAES

Pedro Martens, en av advokatene, sier:

– Dette er enda et eksempel på en gruvegigant som fullstendig har ignorert risikoen ved sine aktiviteter, og ignorert menneskene som blir påvirket av de ulovlige handlingene som utføres. Dette er en mulighet for selskapet til å påta seg sitt ansvar, og for dem som lider under dette til endelig å oppnå rettferdighet.

Stor helserisiko

Søksmålet tar blant annet opp en hendelse i januar 2018 på Hydro Alunorte. Alunorte ble beskyldt for forurensing av drikkevann, et resultat av lekkasjer etter ekstrem nedbør. Anlegget var stengt en lang periode etter hendelsen.

– Befolkningen i området rundt anlegget ble eksponert for svært giftig avfall. Stoffer som kan forårsake helseproblemer som økt forekomst av kreft, Alzheimers, hudsykdommer og mageproblemer, heter det fra advokatene.

Hydro Alunorte i Brasil Foto: Hydro / Paulo Santos/Interfoto

Hydro har benektet anklagene.

Hydro produserer alumina på Hydro Alunorte, verdens største aluminaraffineri. Alumina brukes i produksjonen av aluminium.

Hydro svarer

Hydro-enheter har nettopp mottatt melding om et nederlandsk søksmål fra Cainquiama og vil svare som forespurt for den nederlandske domstolen. Det skriver kommunikasjonssjef i Norsk Hydro, Einar Stabell i en e-post til NRK.

– Sakene som Cainquiama har tatt opp diskuteres allerede med brasilianske domstoler og brasilianske myndigheter. Cainquama har siden 2017 anlagt fem søksmål i Brasil mot ulike Hydro-enheter i Brasil. Når det gjelder Alunorte-saken i 2018, har ulike undersøkelser fastslått at det ikke skjedde overrenning fra deponiene. Alunorte-hendelsen er også grundig beskrevet på vår hjemmeside.