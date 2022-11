Enhet for hvordan en måler strømforbruk. Enhet for hvor raskt en bruker strøm. En time i løpet av dagen hvor man bruker ekstra mye strøm.

En ordning hvor du får dekket hele strømregning av staten. Tilbakebetaling av en kostnad for strøm når prisen er høy. Avtale om å kjøpe strøm til fast kostnad per kilowattime.

Avtale hvor prisen for strøm varierer hver time. Prisen bestemmes dagen før strømmen skal leveres. En undersøkelse av hvordan en bruker strøm eller energi i et hus. En veldig gunstig pris på strøm.

En undersøkelse av hvordan en bruker strøm eller energi i for eksempel et hus eller en bedrift.

En undersøkelse av hvordan en bruker strøm eller energi i for eksempel et hus eller en bedrift. En undersøkelse hvor man sammenligner hvilket land som bruker mest strøm. En undersøkelse hvor man finner ut kostnaden av strømmen man bruker.

9/10 Hva er marginalskatt?

Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto