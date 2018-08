PST har startet undersøkelser av Letnes

– Helt nødvendig, sier tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått kritikk fra flere hold etter en ferietur til Iran i sommer. Hans kjæreste og reisefølge til Iran skal nå ettergås av norske sikkerhetsmyndigheter.

NRK har i dag vært i kontakt med Bahareh Letnes, som sier det er bra at PST nå skal undersøke hennes bakgrunn. Hun vil ikke kommentere denne saken ytterligere overfor NRK nå.

Konfrontert med spekulasjonene rundt hennes forhold til det iranske regimet, sa Letnes i Dagsnytt 18 forrige fredag at hun mente de var latterlige.

I programmet avviste Letnes at hun var blitt kontaktet av norske sikkerhetsmyndigheter.

– Nei. Jeg håper PST og de andre har sjekket hvem jeg er og hva jeg gjør for at de skal være sikre på hvem jeg er, sa Letnes.

Fikk opphold

Bahareh Letnes fikk opphold i Norge i 2008. Hun kom til Norge som 16-åring etter å ha flyktet fra Iran. Ifølge Letnes fryktet hun at hun ville bli tvangsgiftet eller bli offer for æresdrap dersom hun returnerte til hjemlandet.

Hun fikk ikke beskyttelse på dette grunnlaget i Norge, og ble forsøkt tvangsreturnert til Iran. Der ble hun nektet innreise, og fikk etter retur til Norge opphold på humanitært grunnlag.

I år dukket Letnes på ny opp i offentligheten etter at hun la ut bilder av seg selv sammen med fiskeriminister Per Sandberg på sosiale medier fra ferien i Iran.

I vinter feiret de to Irans nasjonaldag i regi av den iranske ambassaden. Sandberg deltok da som statsråd.

Etter det NRK erfarer hadde Per Sandberg på onsdag et møte med PST om sin Iran-tur. Møtet fant ikke sted i PSTs lokaler i Nydalen.

Grandhagen: – Helt nødvendig

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen mener PSTs undersøkelser av Letnes er helt nødvendig.

– Det høres fornuftig ut. I kjølvannet av ferien i Iran har det dukket opp så mange spørsmål at det er klokt å gjøre slike undersøkelser.

Grandhagen sier til NRK at man ikke skal utelukke at Letnes kan bli misbrukt av regimet i Teheran.

– Hun kan bli brukt i et forsøk på å få innpass i det norske myndighetsapparatet, og det er det viktig å få avklart.

Kan hun bli brukt, uten at hun forstår sin rolle?

– Ja det er mulig. Hun kan ha blitt satt under press av regimet for å bidra med informasjon, og hennes familie i Iran kan bli brukt som brekkstang overfor henne. Dette er spekulasjoner, men derfor er dette svært viktig å undersøke, sier Grandhagen.

Grandhagen sier han skjønner at dette er en vanskelig sak for statsminister Erna Solberg, men er klar i sitt råd:

– Det har framkommet så mye informasjon om dette nå, at kanskje Per Sandberg selv bør finne utveien ved å trekke seg fra sin statsrådpost, sier Grandhagen.

Forholdet til regimet

Letnes står registrert med et enkeltpersonforetak som skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

At hun har innledet et forhold til fiskeriministeren, har ført til at blant andre SV har stilt spørsmål om Sandbergs habilitet.

I tillegg har Letnes fortalt at hun ble invitert av ambassaden til landet hun flyktet fra for å feire nasjonaldagen.

Tidligere denne uken ble det kjent at Letnes tilbake i 2016 sendte en e-post til Fiskeridepartementet hvor hun søkte om å bli Iran-assistent eller tolk for Sandberg.

Ba om samtale med PST

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, sier at Letnes' forsøk på å bli Sandbergs assistent i 2016, viser at hun ønsket å komme tettere på ham. – Det har hun klart nå, sier hun.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) ba før helgen Sandberg om å redgjøre om saken. I sitt svar til dette skrev Sandberg at han har tatt kontakt med PST for å komme rykteflommen til livs.

– Omtalen av vårt forhold har medført mye oppmerksomhet og spekulasjoner og det er stilt spørsmål om Bahareh Letnes sin bakgrunn, som jeg ser behov for å adressere. Jeg har derfor bedt om en samtale med PST, skriver Sandberg.

Etter det NRK forstår undersøker PST fortsatt Per Sandberg sin telefon, som han har beklaget at han hadde med på reisen til Iran.

NRK har vært i kontakt med Per Sandberg som ikke vil kommentere saken.