Dette er stridstemaene rundt Sandbergs ferie

Det var fredag kveld at VG og Filter nyheter fortalte at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var på ferietur til Iran med norsk-iranske Bahareh Letnes.

Sandberg har forklart at ferien var et privat initiativ og at han ikke reiste i kraft av å være politiker eller medlem av regjeringen.

Likevel har han fått kritikk fra flere hold for ferieturen.

Inhabilitet, rolleblanding og kjærlighetsforhold

KJÆRESTER: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes har vært på ferie i sistnevntes fødeland. Foto: Per Sandberg/Privat

Bahareh Letnes registrerte i januar i år et enkeltpersonforetak som ifølge Brønnøysundregistrene blant annet skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

Per Sandberg er statsråd for Fiskeridepartementet og det ble derfor reist spørsmål om hans forhold til Letnes kunne føre til at han havnet i en situasjon hvor han blir inhabil.

Nestleder i Stortingets næringskomité Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har sendt et skriftlig spørsmål til Sandberg og bedt ham redegjøre for om han har blandet roller.

Sandberg har fortalt til VG at han ikke har noe med selskapet å gjøre.

Bahareh Letnes har tidligere avvist overfor Fiskeribladet at hun ikke driver eksport av sjømat.

– For det første er selskapet kun registrert, med sikte på handel mellom Norge og Iran, selskapet har ikke eksportert eller importert noe som helst. Selskapet har heller ikke tillatelse til å eksportere sjømat, og vil med stor sannsynlighet bli slette, sa Letnes til bladet 11. juli i år.

Sandberg bekreftet i går overfor TV 2 at han og Letnes er kjærester. I mai i år ble det kjent at Sandberg og kona Line Miriam Sandberg tok ut separasjon.

Brøt regjeringens regelverk

KRITIKK: Sandberg får kritikk fra flere hold for sitt valg av reisemål. Foto: Per Sandberg/Privat

Statsråder må forholde seg til regelverket «Håndbok for politisk ledelse».

I denne heter det blant annet at Statsministeren til enhver tid skal ha informasjon om hvor statsrådene hennes befinner seg.

Sandberg har forklart at ferieplanene ble lagt i siste liten, og at han først informerte sitt eget departement dagen etter at han hadde kommet til Iran og at Statsministerens kontor først ble varslet to dager etter.

Erna Solberg bekreftet i dag at Sandberg har brutt dette regelverket.

Sikkerhetsforanstaltninger

På Dagsnytt 18 mandag sa Per Sandberg at han var tilgjengelig på mobiltelefon mens han var i Iran.

Både Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har klare råd om bruk av mobil og pc i land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, fordi man risikerer at fremmede makter får tilgang til informasjon fra eller kan avlytte gjenstandene.

NSMs råd er å ta med seg en telefon eller pc man ikke bruker til vanlig. PSTs råd er å ikke ta med seg en telefon, og i så fall kvitte seg med den når man kommer hjem.

Sandberg har fått beskjed av Solberg om å levere inn telefonen han brukte på Iran-ferien til undersøkelse.

Etter det NRK forstår er det svært komplisert for PST og andre sikkerhetsmyndigheter å i etterkant finne ut om en telefon har blitt hacket.

Sandberg har ved jobbreiser til Iran fått en generell sikkerhetsbrief om landet.

Han har etter det NRK forstår ikke hatt slike møter før denne reisen.

– Sikkerhetsvurderingene gjorde jeg selv basert på tidligere besøk til Iran, sier Sandberg.

Menneskerettighetssituasjonen i Iran

VANNSKI: Sandberg stod blant annet på vannski i Det kaspiske hav. Foto: Per Sandberg/Privat

Flere mener også at Sandbergs ferietur til Iran og deltakelse på feiringen av persisk nyttår på den iranske ambassaden i mars i år er med på å rosemale regimet som blant annet praktiserer dødsstraff og har blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene.

– Flere og flere får øynene opp for Iran, kanskje et av de kanskje mest misforståtte landene i verden. Turismen til Iran er sterkt økende, Iran er et spennende sted å reise rundt i, og svært rik på kultur, vakker natur og tusenårige tradisjoner, skriver Per Sandberg i et Facebook-innlegg denne uken hvor han også har lagt ved en rekke bilder fra turen.

Professor ved Universitetet i Oslo og leder av Iran Human Rights Mahmood Amiry-Moghaddam møtte Sandberg til debatt hos NRK mandag.

– Iran er ett av de verste landene når det gjelder brudd på menneskerettighetene. I juli har regimet henrettet over 30 personer. Derfor er det problematiske at Sandberg reiser til Iran, selv om han gjør det som privatperson, sa Mahmood Amiry-Moghaddam.

Den norsk-iranske samfunnsdebattanten Mina Bai ber i et blogginnlegg Sandberg om å skamme seg.

– Han rosemaler reisen, det er som om han har besøkt en eksotisk øy uten å se de til tider umenneskelige vilkår borgerne lever under, skriver Bai.

Sandberg sier han ikke støtter bruddene på menneskerettighetene, men at han ønsker å fremme demokrati på sin måte.

Erna Solberg sier Norge er i en prosess hvor vi har normalisert forholdet til Iran, men at man er kritiske til og har tatt opp dødsstraff og menneskerettighetsbrudd med landet.

– Det er ingenting ved hans reise som endrer Norges forhold til Iran. Norge har siden atomavtalen ble inngått i 2016 opphevet nesten alle sanksjonene mot Iran. Vi har økt aktiviteten vår med næringsutvikling og hatt reiser til og møter med Iran.

«Asylsøker på ferie i hjemlandet»

Enkelte har påpekt ironien i at Solberg reiste sammen med kvinne som flyktet fra Iran, søkte asyl i Norge for så å returnere til hjemlandet-.

Sandberg og Sylvi Listhaug har tidligere bedt folk om å angi flyktninger som reiser hjem etter at lovverket om hjemreise ble strammet inn for tre år siden.

I Dagsnytt 18 avviste Sandberg at hans kjæreste er omfattet av denne innstrammingen og kalte spørsmålet for «latterlig».

En gjennomgang Faktisk.no har gjort, gir også Sandberg rett i at Letnes som norsk statsborger ikke har brutt loven ved å dra på ferie til Iran.