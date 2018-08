Bahareh Letnes ba i 2016 om å få jobbe saman med Per Sandberg. Det melder VG.

Då Sanberg i 2016 var i Iran for å selje norsk laks, sende Bahareh Letnes ein e-post til Sandberg der ho ønskja å få jobb.

Letnes skriv følgjande i e-posten til Fiskeridepartementet:

«Hei Per Sandberg! Vi har snakket sammen før på en konferanse vi var med på. Jeg er veldig glad at du har begynt å forhandle med Iran om norsk laks. Jeg er veldig interessert i å jobbe sammen med deg som tolk eller iransk assistent. Jeg virkelig håper at jeg kan være så heldig å jobbe sammen med deg.»

– Eg reiste med mitt private pass

– Omtalen av vårt forhold har medført mykje merksemd og spekulasjonar og det er stilt spørsmål om Bahareh Letnes sin bakgrunn, som eg ser behov for å adressere. Eg har derfor bedt om ein samtale med PST, skriv Sandberg til Fylkesnes.

Nestleiar i Stortingets næringskomité, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), har stilt spørsmål rundt Sandberg sin private reise til Iran, skriv Aftenposten.

For Fylkesnes er det viktig at Stortinget er forsikra om at det er blitt gjort skikkelege vurderingar knytt til potensiell rolleblanding, sikkerheitsrisiko eller inhabilitet knytt til reisa.

– Ber om at statsråden beskriv kva vurderingar som er blitt gjort, og om aktuelt regelverk er blitt følgt, skriv Fylkesnes i spørsmålet sitt til Sandberg.

– Eg reiste med mitt private pass, ikkje tenestepass, og på turistvisum. Sjølv om eg ikkje hadde møter med representantar for landets myndigheiter eller næringsliv, så er ein statsråd alltid ein statsråd, svarer Sandberg.

Hadde ikkje noko sikkerheitsbrief

Sandberg vedkjenner også at han skulle varsla Statsministerens kontor før han reiste.

– I tråd med gjeldande rutinar beskrive i Handbok for politisk leiing skulle eg sørga for at Statsministerens kontor blei varsla om reisa i forkant. Eg varsla departementet den 23. juli, dagen etter eg kom til Iran, og SMK blei varsla neste dag, skriv Sandberg til Fylkesnes.

Ved tidlegare jobbreiser til Iran, har Sandberg fått ein generell sikkerheitsbrief om landet. Etter det NRK kjenner til har han ikkje fått det denne gongen.

– Sikkerheitsvurderingane gjorde eg sjølv basert på tidlegare besøk til Iran, har Sandberg tidlegare uttalt til NRK.