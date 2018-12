Nemnda fattet interesse for Sandberg som gikk av som statsråd i august, etter at han og kjæresten, iransk-norske Bahareh Letnes, dro til Iran i oktober. I Iran møtte de blant annet representanter for presidenten, politiske myndigheter og næringslivet.

Den tidligere fiskeriministeren har selv uttalt at han også satt i forhandlingsmøter under Iran-reisen. Nemnda har bedt om detaljerte beskrivelser av hvem han har møtt, formål og planer med møtene og kopi av alle dokumenter i saken, og har nå konkludert i saken.

Per Sandberg brøt karantenen han fikk 20. september.

– Etter karantenenemndas syn utgjør din møtedeltakelse en klart kritikkverdig og klanderverdig opptreden, skriver nemnda i sin redegjørelse.

De gir ikke den tidligere fiskeriministeren noen bot, men skriver at det kan være aktuelt om Sandberg deltar i nye møter i karantenetiden, eller om han skulle få inntekter som følge av bruddet på karantenen.

Det var Filter Nyheter som aller først omtalte avgjørelsen på Twitter.

Selve kjernen

Karantenenemnda består av fem medlemmer, og tidligere Ap-statsråd Hill-Marta Solberg er leder.

Den tidligere fiskeriministeren fikk seks måneders karantene ta han trakk seg fra ministerposten i august måned. Seks måneder er den lengste karantenen nemnda kan gi for en tidligere politiker. Sandberg ble også ilagt fire måneders saksforbud fra saker som gjelder kvotesystemet.

Karantenenemnda skriver i sin redegjørelse at Sandberg har redegjort at formålet med møtene var et håp om å etablere næringsvirksomhet.

– Slik aktivitet innebærer et klart brudd med ilagt karantene. Forbudet mot slike aktiviteter er selve kjernen av hva en karantene innebærer, og er nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen og det politiske systemet, skriver nemnda.

Kan be om ny vurdering

Sandberg har rett til å be Karantenenemnda gjøre en ny vurdering av saken hans. Dersom han ønsker dette, må han sende inn et krav til nemnda i løpet av tre uker.

Per Sandberg har til Dagbladet tidligere omtalt turen til Iran som en «studietur», og dermed ikke et brudd på karantenereglene.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Sandberg, men har ikke lykkes foreløpig.