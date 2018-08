Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes snakker ut: – Jeg har fått dødstrusler

Noe fiskeriminister Per Sandberg kalte en «privat og spontan ferietur» til Iran i slutten av juli, har skapt stor blest og politiske bølger den siste uken.

Nå snakker statsråden og den norsk-iranske kjæresten hans Bahareh Letnes om hvordan den siste uken har vært, i tillegg til å svare på mye av kritikken de har fått.

– Først måtte jeg bare le av alle anklagene som kom mot meg. Men siden i går har jeg vært sint, redd og trist. Påstandene har vært så sterke. I tillegg har jeg fått dødstrusler, sier Letnes i NRKs Dagsnytt 18 fredag.

Onsdag kunngjorde de overfor TV 2 at de er et par.

SE HELE SENDINGEN: Se hele intervjuet med Sandberg og Letnes.

– Ikke bland Iran med sharia

Flere har stilt spørsmål ved Letnes sin rolle i noe man nå kanskje kan kalle for feriekaoset.

Blant annet skrev journalist Mina Ghabel Lunde torsdag en kommentar I Dagbladet, der hun retter mistanke mot Letnes.

Lunde påpeker at det er svært mistenkelig at Letnes i 2008 ikke fikk slippe inn igjen i Iran etter tvangsretur på grunn av «manglende papirer», for så å knytte bånd til den iranske ambassaden i Oslo.

Dette linker journalisten videre opp mot hvordan iranske asylsøkere i Norge ble vervet av ambassaden til å spionere på andre norskiranere i 2011.

– Hva tenker du om at flere sier du er på oppdrag for Iran?

– Jeg har ingen tilknytning eller forhold til regimet Iran. Jeg har vært aktiv med å vise iransk kultur i Norge, der jeg har arrangert konserter og filmfestivaler, sier Letnes til NRK.

IKKE MYE SHARIA: Letnes sier nordmenn kobler sharialoven for lett til den iranske lovgivningen.

På spørsmål om hvorfor hun feiret nyttårsaften med den iranske ambassaden, sier Letnes at hun bare ble invitert.

– Jeg ble bare invitert, jeg har ingen tilknytning til dem. Jeg er stolt over denne feiringen og synes flere bør vite om den, sier hun.

Ble lei av hijaben

Letnes understreker også at hun synes flere i Norge har en misoppfatning av sharialovene i det iranske lovverket.

– Dere må ikke blande Iran så mye med sharia. Man kan vel si at rundt 20 til 30 prosent av iransk lov er sharia. Grunnlaget for iransk lov kan sammenlignes med den franske loven, sier hun til NRK.

UTEN HIJAB: Letnes forteller hun som regel brukte hijab under Iran-ferien med Sandberg, til tross for bildene hun har postet på sosiale medier fra kjæresteturen. Foto: Privat / Instagram

Selv sier hun at hun brukte hijab under ferieoppholdet, men at hun også unngikk dette hvis ikke politiet var i nærheten.

– Jeg har hatt hijab, men noen ganger falt den av, og da rettet jeg den ikke fordi jeg var lei. Jeg er en demokratisk kvinne, og har samme verdier som norske. Jeg mener at iranske kvinner bør velge hijaben selv. Derfor er nesten alle mine bilder uten hijab, sier Letnes.

Hun sier videre at hun har stor respekt for lovene i Iran, som hun både kjenner til og respekterer.

Dersom politiet hadde kommet og bedt henne ta hijaben på igjen, sier Letes at hun så klart hadde gjort det.

– Men du legger jo ut bilder - blir du ikke redd?

– Nei. Jeg har vært «Miss Iran», gått i bikini og representert landet. Både regimet og ambassaden vet dette, og er stolte av meg. Dette har jeg gjort for å vise muslimske kvinner at de kan vise sin skjønnhet og ikke gjemme det under hijaben, sier hun.

LEI HIJAB: Noen ganger orket ikke Letnes å ta hijaben på igjen hvis den falt av, forteller hun.

Sandberg: – Må ikke kobles til at jeg støtter regimet

Det er forbudt å ferdes i Iran alene som par dersom man ikke er gift.

Selv sier Sandberg at de aldri var alene.

– Vi har ikke reist rundt i Iran som par. Vi bodde ikke på hotell. Vi gikk på gata sammen, men vi var aldri alene, sier Sandberg.

Statsråden har hatt en stormfunn uke, hvor han blant annet har møtt hard kritikk fra sin egen partifelle Mazyar Keshvari (Frp) og tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen.

Statsminister Erna Solberg uttalte også onsdag at Sandberg hadde brutt regelverket med å ikke melde fra om at han skulle til Iran.

I en ytring hos NRK fredag, skriver Sandberg at reisen hans ikke har endret noen ting.

SÅRENDE: Mazyar Keshvari (Frp) går hardt ut mot partifelle Per Sandbergs ferietur til Iran.

– Det jeg har gjort er å fortelle at Iran er et flott land og et flott folk. Det må ikke kobles til at jeg støtter regimet. Jeg har jobbet steinhardt mot denne type styresett, sier han i Dagsnytt 18.

Videre fortsetter han å understreke at han forstår eksiliranere, og synes de har gjort godt arbeid for å fremme kulturen fra hjemlandet.

Samtidig sier Sandberg at han registrerte at det var nyanser når det kom til sharialovene.

– Jeg registrerer at det er nyanser. Vi badet sammen, selv om Bahareh måtte ha en betydelig bekledning på seg. Jeg så unge folk gå hånd i hånd. Vi skal selvfølgelig jobbe for at iranere skal få de samme rettighetene som oss, men det gjør vi ikke ved å vende ryggen til folket, sier han.

En liten oppsummering

Hendelsen ble først kjent fredag forrige uke, der VG og Filter Nyheter kunne fortelle at Sandberg hadde reist på ferie sammen med Letnes til Iran.

Dette passerte ikke i stillhet, og det er kommet flere reaksjoner fra ulike hold gjennom de siste dagene.

For det første må statsråder forholde seg til «Håndbok for politisk ledelse». Denne sier blant annet at statsråder til enhver tid skal opplyse til statsministeren om hvor de befinner seg.

Solberg uttalte at Sandberg hadde brutt regelverket, samtidig som hun påpekte at det er lov å gjøre feil.

SE VIDEO: Erna Solberg kommenterer Sandbergs reise.

Under Dagsnytt 18 på mandag, sa Sandberg at han hadde vært tilgjengelig på jobbmobilen under ferieoppholdet.

Dette fikk en rekke reaksjoner: Både Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har klare råd om bruk av mobil og PC i land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, fordi man risikerer at fremmede makter får tilgang til informasjon fra eller kan avlytte gjenstandene.

Grandhagen, uttalte som tidligere nevnt at han forutsetter at Sandbergs mobil er blitt hacket under oppholdet, og at han har utsatt seg selv og andre for risiko.

Det ble også kjent fredag at Sandberg skal ha tatt mobilen med seg på tidligere jobbreiser i Kina. Dette har han samtidig beklaget.