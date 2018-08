Mener Solberg tar for lett på Sandbergs Iran-ferie

IKKE BEROLIGET: Terje Aasland (Ap) vil ha flere svar om Per Sandbergs ferietur. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

STILLER SPØRSMÅL: Også Torgeir Fylkesnes (SV) har bedt om svar rundt reisen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg møtte i dag mediene på Norway Cup på Ekebergsletta, hvor hun for første gang kommenterte fiskeriminister Per Sandbergs private ferietur til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste.

– Per Sandberg reiste til Iran på et tidspunkt før han rapporterte til Statsministerens kontor. To dager etter at han var kommet til Iran, ga han beskjed om han var. Det er et brudd på regelverket, sier Solberg til NRK.

Solberg mente videre at Sandbergs tur ikke hadde noen påvirkning på Norges forhold til Iran, og at «det er lov å gjøre feil».

– Tar lett på det

Arbeiderpartiets Terje Aasland opplyste overfor NRK i går at han ville stille spørsmål gjennom Stortinget om saken.

Aasland fulgte dagens improviserte pressekonferanse på Ekebergsletta, og ble ikke beroliget av Solbergs svar.

– Jeg synes hun tar veldig lett på saken. Jeg synes spørsmålet mitt er høyst relevant også etter de uttalelsene, sier Aasland til NRK.

Aasland vil blant annet at Solberg svarer på:

Om hun var kjent med reisen

Om Sandberg kan reise som privatperson til Iran uten å forholde seg til reglene som gjelder for statsråder

Om man har eller vil vurdere Sandbergs mulige påvirkning på politiske temaer som fiskeri, næring, handel og utenrikspolitiske forhold etter reisen.

Om statsministeren mener reisen var forsvarlig planlagt og gjennomført.

Aasland har også merket seg at Sandberg har fått beskjed om å levere inn mobiltelefonen til analyse etter ferien, fordi det er en risiko for at iransk etterretning kan ha hacket seg inn på den.

PST sier til NRK at de fraråder statsråder om å ta med seg telefon til land som Iran og i så fall kvitte seg med dem når man kommer hjem.

Rolleblanding?

Også Torgeir Fylkesnes (SV) har sendt brev i dag. Han har bedt Sandberg om å avklare om han kan ha blandet roller gjennom sin Iran-ferie.

«Viser til statsrådens svar rundt hans feriereise med følge til Iran den siste tiden. Det er på sin plass at storting og norsk offentlighet får forsikringer om at det ikke har vært rolleblanding, sikkerhetsrisiko og inhabilitet knyttet til reisen. Kan statsråden avklare disse bekymringene?», lyder Fylkesnes' spørsmål som er gjengitt i Dagens Næringsliv.

Per Sandberg og Erna Solberg har seks dager på seg til å svare spørsmålsstillerne.

NRK har forsøkt å innhente en kommentar fra Per Sandberg i dag, uten å lykkes.