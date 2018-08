Eksiliranere reagerer på Sandbergs reise: – Han har latt seg bruke av Iran

I januar 2010 skapte Mohammad Reza Heydari overskrifter verden over. Han sa opp sin stillingen som konsul i Norge i protest mot brudd på menneskerettigheter og undertrykkelse i Iran og har siden åpent kritisert iranske myndigheter.

Han har asyl i Norge og jobber han fortsatt mot de iranske regimet. Han er hoderystende til Per Sandbergs private ferietur.

– Sandberg har latt seg bruke av Iran, mener Heydari.

Han sier til NRK at for iranere er Norge mest kjent som et land som bryr seg om menneskerettigheter.

– De fleste opposisjonelle i Norge prøver alltid å framheve menneskerettighetsbrudd i Iran. Denne uoffisielle reisen sender et signal om at norske myndigheter faktisk ikke bryr seg om menneskerettigheter i Iran, sier han.

– Jeg mener han tråkker på folk

Sandbergs reise har vakt sinne hos mange eksiliranere i Norge. Mina Bai er skribent og kom til Norge som flyktning i 1992. Hun mener Sandberg bør skamme seg.

Den norsk-iranske samfunnsdebattanten Mina Bai mener Per Sandberg tråkker på folk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Han tar så lett på den politiske situasjonen i Iran, sier Bai til NRK.

Den norsk-iranske samfunnsdebattanten ber i et blogginnlegg Sandberg om å skamme seg.

– Han rosemaler reisen, det er som om han har besøkt en eksotisk øy uten å se de til tider umenneskelige vilkår borgerne lever under, skriver Bai.

Sandberg har nevnt ved flere anledninger at han koste seg ved Det kaspiske hav. Det synes Bai er spesielt kritikkverdig.

– Han sier at han har vært ved Det kaspiske hav, han har svømt og det har vært deilig, men han peker ikke på at kvinner ikke har lov til å svømme i havet, sier hun.

– Kvinner i Iran må holde seg på stranden i 40 grader. De kan ikke ta av seg hijaben uten at noen skal si at de ikke kan gjøre det, understreker Bai.

– Hvilke signaler sender han til iranere i Norge som har flyktet fra dette regimet?

– Jeg mener han tråkker på folk, sier Bai

KJÆRESTER: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes har vært på ferie i sistnevntes fødeland. Foto: Per Sandberg/Privat

Støtter ikke bruddene på menneskerettigheter

Per Sandberg har fått kritikk fra flere hold for ferieturen til Iran.

Fiskeriministeren har forklart at ferien til Iran var et privat initiativ og at han ikke reiste i kraft av å være politiker eller medlem av regjeringen.

Per Sandberg skriver i en mail til NRK at:

«Norge er kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Regjeringen er også kritisk til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over.»

Professor ved Universitetet i Oslo og leder av Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, møtte Sandberg til debatt hos NRK mandag.

– Iran er ett av de verste landene når det gjelder brudd på menneskerettighetene. I juli har regimet henrettet over 30 personer. Derfor er det problematiske at Sandberg reiser til Iran, selv om han gjør det som privatperson, sa Mahmood Amiry-Moghaddam.

Sandberg sier han ikke støtter bruddene på menneskerettighetene, men at han ønsker å fremme demokrati på sin måte.

Erna Solberg sier Norge er i en prosess hvor vi har normalisert forholdet til Iran, men at man er kritiske til og har tatt opp dødsstraff og menneskerettighetsbrudd med landet.

– Det er ingenting ved hans reise som endrer Norges forhold til Iran. Norge har siden atomavtalen ble inngått i 2016 opphevet nesten alle sanksjonene mot Iran. Vi har økt aktiviteten vår med næringsutvikling og hatt reiser til og møter med Iran.