Professor: – For mange får kreftdiagnose. Det skaper unødvendig frykt

Professoren, som nylig oppfordret folk til å bruke mindre solkrem, mener falske krefttall er et problem.

– Vev som ser ut som kreft, men ikke vil utvikle seg til sykdommen finnes i huden vår, i prostata hos menn, bryst hos kvinner og i lungene våre, sier han.

SKAPER FRYKT: Professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen mener det er for mange som får påvist kreft og det fører med seg mye frykt og at livet blir satt på vent. Foto: Joachim Rode

– Høyest dødelighet i Europa

Direktøren i Kreftregisteret reagerer på Kristiansens påstander om overdiagnostikk av føflekkreft, også kjent som melanom.

– Norge har høy og økende dødelighet av melanom, og høyeste dødelighet i Europa.

Det er ingenting som tyder på at vi har en overdiagnostikk av føflekkreft eller melanom, sier direktør i Kreftregisteret Giske Ursin.

Kristiansen mener imidlertid det er på høy tid å diskutere det betente temaet.

– De aller fleste som blir rammet av en kreftdiagnose føler dette som et sjokk og vil være preget av frykt en god del år fremover, sier professoren.

Han utdyper sitt syn i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Doblet antall operasjoner

Kristiansen viser til at antallet føflekkoperasjoner har nesten doblet seg fra 49 000 i 2006 til 91 000 i 2015.

– Dødeligheten har ikke på langt nær økt tilsvarende mye, sier han.

Giske Ursin i Kreftregisteret tror likevel ikke det er et problem at for mange får diagnosen føflekkreft i dag.

HØY DØDELIGHET: Direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin forteller at Norge har den høyeste dødeligheten i Europa når det gjelder føflekkreft. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Overdiagnostikk er et element ved all tidlig diagnostikk, men ingenting tilsier at vi har en problematisk overdiagnostikk av føflekkreft, eller melanom, i Norge i dag, sier Ursin til NRK.

Kristiansen er også kritisk til forklaringen om at det er UV-stråler fra sola som er hovedårsaken til økt kreftrisiko de seneste årene.

Statens strålevern mener UV-stråling må tas alvorlig, fordi slik stråling er klassifisert som kreftfremkallende av det internasjonale kreftforeningsinstituttet.

KREFTFREMKALLENDE STRÅLER: Lill Tove Nilsen i Statens strålevern sier at UV-stråling fra sola er klassifisert som kreftfremkallende.

– Både korte intense eksponeringer som fører til solbrenthet og samlet eksponering over tid øker risikoen for hudkreft, sier Lill Tove Nilsen, seniorforsker ved Statens strålevern til NRK.

– Velger å behandle mange

Kreftregisteret mener det er gode grunner til å behandle kreft noe mer omfattende enn nødvendig.

ØKER: Føflekkreft er en av vår tids mest økende kreftformer. Foto: Tor Risberg / NRK

– Kreftceller er farlige, men noen er farligere enn andre. Vi vet ikke hva som gjør at noen kreftceller plutselig vokser raskere, og noen plutselig roer seg ned, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Kreftforeningen sier føflekker er enkle å behandle og derfor vil de fleste være glade for at føflekkreften oppdages og at kreftcellene fjernes.

– At dødelighetstallene ikke øker «tilsvarende» slik forskerne bak denne artikkelen mener, kan skyldes at vi nettopp er blitt flinkere å gå til lege for å sjekke føflekker, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei.

BLIR ELDRE: Ole Alexander Opdalshei er assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Han mener også det finnes god dokumentasjon for at folk soler seg mer i dag enn tidligere.

Professor Ivar Sønbø Kristiansen presiserer at også han tror at føflekkreft har noe med soling å gjøre, men spør seg om hvor viktig soling er som årsaksfaktor.

