VAR MEST UNDER VANN: Familien Eriksen Oswald var for det meste under vann og brukte ikke solkrem søndag. Fra venstre: Mor Hege Eriksen Oswald, sønnene Adrian Rando Oswald (11) og Arthur Emrik Oswald (8), og far Jørgen Oswald.

Foto: Kjartan Rørslett