Kreftforsker: – Bruk mindre solkrem, bli friskere

Kreftforeningen er sterkt uenig og mener derimot at vi trenger mer solbeskyttelse.

– Advarslene mot soling er alt for unyanserte og til dels villedende, sier Johan Emilian Moan, professor emeritus på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, til NRK.

Moan har fler enn 600 vitenskapelige artikler på merittlista, og en lang forskerkarriere bak seg innen temaet sol og helse. Han mener soling, både i friluft og i solarium, har fått et ufortjent dårlig rykte.

Kreftforsker Johan Moan mener for mye solkrem hindrer dannelsen av viktige D-vitaminer i huden. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Sola er sunn, soling gir oss viktige D-vitaminer som motvirker fler enn 100 sykdommer, blant annet en hel del indre kreftformer, diabetes og mange sykdommer som har med immunsystemet å gjøre, sier han.

– For negativt utgangspunkt

Kreftforskeren frykter at helsemyndighetene skremmer folk bort fra sola fordi de vil at alle skal være forsiktige, men påpeker at forskerne særlig de siste fire-fem årene har fått vite mye godt som sola gjør med oss.

– Aldersdemens, Alzheimer og Parkinson er breddegradssykdommer som er mer utbredt her i nord fordi vi har færre soltimer i året. Unge sitter inne på pc-en i stedet for å være ute i sola. Når de i tillegg spiser for lite feit fisk, blir D-vitamininntaket for lavt, mener han.

Mange advarsler

Flere forskere og andre fagpersoner advarte mandag om at det for tiden er mye og kraftig sollys utendørs.

– Små barn har tynn hud og dermed et stort behov for å beskytte huden skikkelig, sa Hallvard Reigstad, seksjonsoverlege på barneavdelingen ved Haukeland universitetssykehus,

Han karakteriserte situasjonen som ekstrem, og fikk støtte av Lill Tove Nilsen, forsker på UV-stråling, ved Statens strålevern.

– Det har aldri før blitt målt så mye UV-stråling for mai måned. Dette gjelder for hele Sør-Norge og opp til Trøndelag, ifølge Nilsen.

– Ikke smør deg for mye

Johan Emilian Moan mener man bare trenger å smøre seg hvis man skal være lenge ute i sola, og da helst med et tynt lag hvis solfaktoren er høy.

– Brukes det for mye solkrem, reduseres D-vitamindannelsen i huden, påpeker Moan.

– Ser du ingen problemer med at folk soler seg slik forholdene er nå?

– Noen forholdsregler må man selvsagt ta. Å bråsole seg, ved å ligge og brenne i sola, er ikke bra, særlig ikke om man har lys, ømfintlig hud. Å sole seg tidlig på dagen er best og tryggest, dette handler om hvor raskt cellene i huden klarer å reparere eventuelle skader.

– Små barn mer utsatt

– Hva med små barn. Hvilke råd har du til foreldrene?

– Små barn har lettere for å bli brent enn voksne. Men la de først få sol på kroppen uten solkrem. Så kan man heller smøre dem på de mest utsatte stedene etter hvert der hvor huden er tynnest; på ryggen, opp mot skuldrene og nakken, og på overarmene. Gjerne et tynt lag med faktor 20-30.

– Møter du mye motbør i fagmiljøene for de liberale holdningene dine til soling?

– Ja, masse. Men jeg bygger dette på 50 år med forskning. Det er få i Norge som har jobbet så mye med disse problemstillingene som meg, hevder han.

Kreftforeningen: – Moan forvirrer folk

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen frykter at Moans oppfordringer er med på å forvirre folk.

– Det er bekymringsverdig hvis hans uttalelser fører til at folk unngår å beskytte seg mot sterke UV-stråler. Norge er allerede på verdenstoppen i føflekkreft, og en fersk undersøkelse viser at nordmenn ikke tar solbeskyttelse alvorlig nok. I fjor ble 43 prosent av nordmenn solbrent. Dette viser tydelig at vi trenger mer, ikke mindre solbeskyttelse. Litt sol er sunt, men det er ingen grunn til å risikere hudkreft for å få vitamin D. Etter ganske få minutter i sola har de fleste uansett fått sin dagsdose av vitaminet, mener Anne Lise Ryel.