Prinsesse Märtha Louise avlyser møter med pressen

De vil heller ikke snakke med journalister enkeltvis, opplyser prinsessens manager Carina Scheele Carlsen i en mail.

På spørsmål fra NRK om hvorfor møtet med pressen nå har blitt avlyst, svarer manageren at det er av «respekt for dem som har kjøpt kurset til seg selv for sin egen utvikling».

– Det blir for massivt og forstyrrende for de andre deltakerne, skriver hun.

Søndag starter det mye omtalte paret på sin foredragsturné om selvrealisering.

Foredraget har fått navnet «The Princess and The Shaman». og København er første stopp. Dagen etter går turen til Stavanger, der biskopen satte foten ned for at arrangementet kunne holdes i St. Petri menighet som planlagt.

Kritikk

Det ble i utgangspunktet lagt opp til en pressekonferanse etter workshopen på søndag, og det skulle også bli mulighet for journalistene til å snakke med paret en-til-en etter pressekonferansen, men lørdag kom altså kontrabeskjeden fra prinsessens manager.

Medietrykket mot prinsessen og hennes nye kjæreste har vært enormt den siste uken, og paret har høstet mye kritikk fra flere hold.

kritikken mot Märtha Louise har kommet på grunn av hennes bruk av prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

Det har fått flere, blant andre Fædrelandsvennen på lederplass, til å kreve at hun sier fra seg prinsessetittelen, men det sier prinsessen er uaktuelt.

– Det er ikke noe jeg vurderer. jeg er en del av den familien, og skal fremdeles være en del av den, sa hun i et intervju på God morgen Norge TV2 torsdag.

Prinsesse Märtha Louise og hennes kjæreste, Durek Verrett, svarte på kritikken onsdag. Du trenger javascript for å se video.

Verrett: – Pressen vil ikke lære noe om sjamanisme

Kritikken mot Verrett har kommet blant annet på grunn av han påståtte evner til å snu atomer og reversere aldringsprosessen. Han skal også ha hevdet at leukemi skyldes dårlig balanse i blodet, og at han har kreftene til å gjenopprette denne balansen.

I et intervju med TV 2 onsdag ettermiddag, sa Verrett følgende:

– Jeg tror at mange av de reaksjonene som har kommet i Norge, har kommet fordi folk ikke forstår hvem jeg er, hva mine intensjoner er. De er skeptiske, men skepsis er bra, fordi da leter man etter trygghet, en ønsker mer kunnskap og informasjon. Kunnskap og informasjon er med på å utvikle oss som mennesker, og gjør oss tryggere og mer komfortable.

Men 17. mai la Verrett ut en video der han gikk hardt ut mot pressen og sa blant annet at de «ikke ønsker å lære noe om sjamanisme eller gavene mine». Det var Nettavisen som omtalte saken først.

– Nei, de vil bare finne måter å fordømme det på. Fordømmelse i vår kultur gjør deg til en blind person. Så alle dere fordømmere og hatere der ute, dere er blinde og uvitende, sa han blant annet i en lengre monolog.