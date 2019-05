Biskopen sier nei til sjaman-foredrag i kirka

– Jeg er skuffet over at vi ikke fikk gjennomført arrangementet, sier Durek Verrett til TV 2.

Mandag 20. mai skulle Verrett og kjæresten prinsesse Märtha Louise hatt et foredrag om sjamanisme i St. Petri kirke i Stavanger.

Etter flere sterke reaksjoner melder nå TV 2 at paret ikke får holde foredraget i kirka likevel.

Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy har nemlig snudd i saken. Det skjer etter flere dagers medietrøkk mot Durek Verrett og prinsessen.

Biskopen sier til NRK at hun er kritisk til sjamanens helbredelsespraksis.

– Det er problematisk at det kreves så mye av pasienten. Uansett utfall så er det pasienten som sitter igjen med svarteper, sier Ådnøy.

Biskop i Stavanger bispedømme, Anne Lise Ådnøy. Foto: Tove Marie Sortland/www.kirken.no/stavanger

Biskopen sier derfor nei til bruk av St. Petri kirke.

Hun er også kritisk til at Verrett og Märtha Louise tar betalt for foredraget.

– I kirka kan folk bli bedt for, og de kan få støtte og omsorg i tøffe sykdomsperioder, men det er helt i strid med kirka å kreve betaling for denne tjenesten, sier Ådnøy.

Avviser «sjamanen-show»

Det planlagte arrangementet har fått navnet «The princess and the Shaman» og hadde opprinnelig en billettpris på 595 kroner.

Arrangementet blir ikke avlyst, men er flytta til Clarion hotel i Stavanger sentrum. Samme tid.

Sjaman Derek Verret avviser overfor TV 2 at det skulle bli noe «sjamanen-show», men en samtale som skulle bygge bro mellom ulike trosretninger.

Fakta om Durek Verrett Ekspandér faktaboks * Kjent som Shaman Durek. Beskriver seg selv som healer, åndelig veileder og sjaman på sin egen nettside. * Amerikaneren er 44 år gammel og bosatt i Los Angeles, ifølge flere medier. * Skuespilleren Gwyneth Paltrow er blant dem som har fått veiledning av Durek. * Har et samarbeid med prinsesse Märtha Louise som omfatter foredragsturneen The Princess and The Shaman. * Søndag opplyste Märtha Louise og Durek Verrett at de er kjærester.

– Jeg er overrasket over de reaksjonene som har kommet i Norge. Jeg tror det skyldes at folk er skeptiske, og det er også en positiv ting. Det betyr at de søker trygghet og vil ha mer informasjon. Og det er det vi ønsker å gi gjennom de arrangementene vi skal ha på turneen, sier han til kanalen.

Fikk råd av biskop-kolleger

Det var under bispemøtet i Fredrikstad tirsdag og onsdag at Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy bestemte seg for å nekte sjamanen og prinsessen å bruke St. Petri.

– Vi hadde reflektere sammen rundt, og det ble gitt noen gode og viktige synspunkter. Så besluttet Ådnøy å sette i gang en melding videre som gjorde at vi er der vi er nå, sier preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, til NRK.

Helga Haugland Byfuglien, preses i Den norske kirke, utenfor Nidarosdomen. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Hun mener det var en klok avgjørelse.

– Jeg synes det var en klok avgjørelse, men en vanskelig avgjørelse.

Sterke reaksjoner

Da sjaman-arrangementet ble kjent, skapte det mange sterke reaksjoner i Kirke-Norge.

– Kirkens rom har et formål, og det formålet er i retning den kristne tro, sa Alain Fassotte til NRK, som engasjerte seg sterkt i saken.

Onsdag, etter at det ble kjent at prinsessen og sjamanen ikke får lov likevel, sier han følgende:

– Det er kjempenyheter!

Alain Fassotte foran St. Petri kirke i Stavanger hvor foredraget til Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise skulle funnet sted mandag. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Fassotte tror det var en vanskelig avgjørelse for biskoen.

– Biskopen går jo imot et menighetsråd og dialogpresten. Det må være informasjon som har kommet fram som vi ikke vet om, som er årsaken, sier han.

Dialogprest Silje Trym Mathiassen i Stavanger har forsvart arrangementet og skulle etter planen innlede i St. Petri på mandag. Hun ønsker imidlertid ikke å kommentere saken overfor NRK og henviser til Stavanger bispedømme.

– Tusenvis ba mot arrangementet

Alain Fassotte sier han har fått over 350 støtteerklæringer.

– Og saken har blitt kommentert over 5000 ganger på Facebook av folk som er mot dette her. Dette er jo en kirke, og den naturlige responsen har vært å be mot arrangementet. Jeg vet det er en bønnegruppe på 12–15.000 mennesker på Facebook som har bedt mot dette arrangementet, sier han.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk reagerte også på saken.

– Jeg synes det er svært beklagelig at Stavangers biskop viser så liten selvtillit på vegne av det åpne kristne budskapet, at hun åpner kirka for dette, og mener man må ha dette sjamanske og nyåndelige for å få folk inn i kirka, sa Selbekk til NRK mandag.