Prinsesse Märtha Louise: – Ikke aktuelt å si fra seg tittelen

Mediestormen rundt prinsesse Märtha Louise har vært enorm etter at det ble kjent at hun er kjæreste med Durek Verrett, som kaller seg selv en sjaman.

Prinsessen og hennes nye kjæreste gjorde sitt første intervju sammen i God Morgen Norge på TV 2 torsdag morgen. Der fikk hun spørsmål om hun vurderer å si fra seg prinsessetittelen.

– Det er ikke noe jeg vurderer. Jeg er en del av den familien, og skal forbli en del av den, sier prinsessen.

– Forstår hvorfor det kommer opp

Torsdag har Märtha Louises prinsessetittel vært i fokus etter at Fædrelandsvennen skrev på lederplass at hun bør si fra seg tittelen fordi de mener den ikke bør brukes i kommersiell sammenheng.

Avisen viser til navnet på turneen, som heter «The Princess and The Shaman». Paret offentliggjorte forholdet få dager før turneen skulle starte og billettsalget har økt betydelig etter dette, skriver avisen.

Prinsessen sier at slike lederartikler brukte å gå inn på henne tidligere, men at det ikke er tilfelle lenger.

– Men jeg forstår hvorfor de skriver det de skriver og at det er vanskelig for dem å akseptere meg slik jeg er, sa hun.

Hun sier videre at hun tidligere har diskutert emnet med kongen og dronningen, men at det ikke har vært et tema denne gangen.

– Jeg har diskutert det med dem tidligere, men ikke denne gang, sa hun.

– Jeg er en prinsesse. Jeg er født inn i det. Jeg har valgt denne måten å leve på, det er min måte å tjene penger på, og jeg får ikke penger fra staten. Alle som gjør denne typen arbeid får betalt. Det er det jeg gjør.

Har det fint

På vei inn og ut av intervjuet på Aker Brygge i Oslo var det et enormt presseoppbud som ventet på prinsessen og kjæresten i håp om kommentarer fra paret. Det skjedde ikke.

Ifølge prinsessen er ikke media noe verre nå enn tidligere, selv om hun også erkjenner at det er litt mer intenst siden ting har skjedd fort og over en kort tidsperiode.

– Jeg har det fint. Vi har hatt det flott. Det har vært kaos, men vi har det bra, sa hun.

Hun sier at kritikken fra forskjellige hold kan påvirke henne av og til, men synes det er bra at folk får si sin mening.

– Jeg er stolt over å være fra et land der folk kan utrykke sin mening og kan få si det de føler. Ja, det er kritikk, men det har det vært hele livet mitt. Det er ikke nytt, sa hun.

Har møtt kongen og dronningen

Det har også kommet kritikk mot Verrett på bakgrunn av påstander om at han tidligere skal ha uttalt at han kan kurere kreft, og mer spesifikt leukemi. Under intervjuet nektet han blankt for å noensinne ha uttalt det.

– Det kommer fra andre mennesker som har skrevet usanne ting om meg. Så har folk brukt det, tatt biter her og der, men de har aldri fått det fra meg, sa han.

– Jeg tror veldig sterkt på allopati og leger. Vitenskap er av enorm betydning for sjamaner. Folk flest vet ikke det.

Paret bekreftet også at Verrett har møtt kong Harald og dronning Sonja. Hva som ble sagt under møtet, vil de ikke si noe om, men Verrett omtaler kongeparete som «fantastisk».

– Jeg kommer ikke til å kommentere hva de sa, men det var en nydelig opplevelse for meg.