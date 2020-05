Mannen ble pågrepet og siktet torsdag kveld. Han er i 30-årene og bosatt på Romerike, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding fredag morgen.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 275, for å ha tatt livet av Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til dette.

«Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse,» skriver politiet.

Hagens forsvarer har tidligere trukket frem manglende digital kompetanse som et argument for at han ikke kan ha stått bak løsepengekravene i kryptovaluta.

Ifølge VG ble mannen pågrepet i Oslo mens sivile politifolk gjorde undersøkelser på en konkret adresse på Østlandet.

Etter det NRK kjenner til er mannen ikke straffedømt tidligere.

Fremskyndet pågripelse

Lagmannsretten slo torsdag fast at politiets bevisgrunnlag mot Tom Hagen ikke er godt nok, og at 70-åringen må løslates fra varetekt. Saken skal nå behandles i Høyesterett, og siktede er fortsatt varetektsfengslet i påvente av kjennelsen.

– Vi kan bekrefte at pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av lagmannsrettens kjennelse i går. Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Mannen som nå er pågrepet nekter straffskyld, forteller advokat Dag Svensson til NRK. Han ønsker ikke kommentere hvordan pågripelsen foregikk eller hva som er mannens relasjon til Hagen.

– Har han vært i avhør i saken tidligere?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Svensson.

Overfor VG forteller advokaten at han skal møte klienten igjen i dag.

– Han opplever anklagene som absurde, sier Svensson.

Politiet kan ikke utelukke flere pågripelser. De skriver at de vil komme tilbake med en kommentar etter at Høyesterett har kommet med sin avgjørelse.

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018. Ektemannen Tom Hagen er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld. Foto: Privat/Scanpix

Støttes av familien

Tom Hagen ble pågrepet i bilen sin på åpen gate 28. april og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Hagens familie fortalte til TV 2 torsdag kveld at de er overbevist om at han er uskyldig. Søsknene sier også at de lever i troen på at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, har kalt politiets bevisgrunnlag «spinkelt» og «tynt».

– Han sa at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot ham kommer til å ende. «Jeg er uskyldig, så politiet kommer ikke til å finne noen bevis mot meg. Men hva skjer når de finner ut at jeg er uskyldig. Betyr det at politiet har brukt så mye tid på meg, at de ikke er i stand til å oppklare saken, og finne Anne-Elisabeth?», sa Hagen ifølge Holden onsdag kveld.