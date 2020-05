Selv om Hagen (70) nå slipper ut, er han fortsatt siktet i saken.

– Påtalemyndighetens anke ble forkastet. Det innebærer at lagmannsrettens avgjørelse står, sa Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til pressen fredag ettermiddag.

Dermed blir kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett stående, og ved 17.30-tiden fredag ettermiddag var Tom Hagen derfor en fri mann.

– Dette er på ingen måte noen overraskelse, sa forsvareren til pressen utenfor fengselet før han skulle møte klienten sin.

Tom Hagen ble pågrepet i bilen sin på åpen gate 28. april og siktet for drap eller medvirkning til drap av kona Anne-Elisabeth Hagen. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Etter å ha sluppet ut av Oslo fengsel reiste Hagen rett til et familiemedlem.

Barna til Tom og Anne-Elisabeths Hagens tre barn, Ståle Kihle, sier at nyheten om Tom Hagens løslatelse ble møtt med glede.



– De er lettet. De mener at dette bare var en helt unødvendig uthaling av tiden fra politiets side. Nå er de bare lettet og glade, sier Kihle til NRK.

PÅ VEI UT: Tom Hagen forlater Oslo fengsel sammen med sin forsvarer Svein Holden fredag ettermiddag.– Akkurat dette skal bli en hyggelig biltur, sier Holden. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Enstemmig avgjørelse fra Høyesterett

Lagmannsretten slo torsdag fast at politiets bevisgrunnlag mot Tom Hagen ikke er godt nok, og at 70-åringen må løslates fra varetekt. Politiet anket, og sendte klagen til Høyesterett for vurdering.

I en svært kort kjennelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at anken fra påtalemyndigheten er enstemmig forkastet. Det vises til at ankeutvalget kun kan behandle generell lovtolking og saksbehandlingsfeil.

Hagens forsvarer Svein Holden sa torsdag at lagmannsrettens ikke hadde trådt feil på disse områdene, og at han derfor forventet løslatelse.

– Må ha vesentlig ny informasjon

Politiet har mulighet til å pågripe Hagen etter han ble løslatt, men Holden sier han ikke kjenner til om politiet har planer om det.

– I så fall må politiet ha fått vesentlig ny informasjon i tiden etter pågripelsen, og det kan ikke jeg bedømme. Jeg er ikke så opptatt av den hypotetiske muligheten for at dette skal skje, sier Holden.

Da Holden møtte pressen hadde klienten hans, som satt med brev- og besøksforbud i Oslo fengsel, ennå ikke fått vite nyheten.

– Nå, om svært kort tid er vi på vei bort herfra. Akkurat dette skal bli en hyggelig biltur, sier Holden.

Øst politidistrikt sier i en pressemelding at de tar Høyesteretts avgjørelse om å forkaste politiets anke til etterretning.

– Vi forholder oss derfor til Lagmannsrettens kjennelse om at grunnlaget for varetektsfengsling av Tom Hagen er vurdert til å ikke være er til stede nå. Etterforskningen fortsetter, og siktelsen mot Tom Hagen opprettholdes, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Politiet sier at de ikke ønsker å kommentere saken noe nærmere før i neste uke.

– Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken, sier Hrenovica.

Ny person pågrepet

Samtidig som varetektsprosessen gikk pågrep politiet en mann i 30-årene, som er siktet etter straffelovens paragraf 275, for å ha tatt livet av Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til dette.

Mannen som nå er pågrepet nekter straffskyld, forteller advokat Dag Svensson til NRK. Han ønsker ikke kommentere hvordan pågripelsen foregikk eller hva som er mannens relasjon til Hagen.

– Vi kan bekrefte at pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av lagmannsrettens kjennelse. Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

«Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse,» skrev politiet i en pressemelding etter pågripelsen.

Hagens forsvarer har tidligere trukket frem manglende digital kompetanse som et argument for at han ikke kan ha stått bak løsepengekravene i kryptovaluta.

Ifølge VG ble mannen pågrepet i Oslo mens sivile politifolk gjorde undersøkelser på en konkret adresse på Østlandet. NRK får opplyst at pågripelsen foregikk stille og rolig.