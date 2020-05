Forsvarer: Flere ting som taler mot at Tom Hagen er gjerningsmann

I helgen har Tom Hagen sittet isolert på en celle, mens han venter på at Eidsivating lagmannsrett skal behandle anken på varetektsfengslingen av ham.

Forsvarer Svein Holden har sittet hele helgen på kontoret og lest hittil hemmelighetsstemplede dokumenter. Han skriver på støtteskrivet til lagmannsretten, som behandler saken på mandag.

– Etter at jeg har gått gjennom alt politiet har anført når de ba om varetektsfengsling, mener jeg at det ikke er tilstrekkelig, sier Holden til NRK.

Lav digital kompetanse

Han mener det er flere momenter som taler mot at Hagen står bak drapet på konen, og det avanserte forsøket på utpressing i den digitale valutaen Monero, som politiet mener er fingert.

KRITISK: Forsvarer Svein Holden mener det er mye som taler mot at Tom Hagen er gjerningsmannen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Slik jeg kjenner ham, er han en drivende dyktig forretningsmann. Når det kommer til hans digitale kompetanse, er det ingen tvil om at han er av den gamle skolen. Han har en god gammeldags Nokia, ikke en smarttelefon. Jeg fant raskt at det var ikke noe vits å sende tekstmeldinger til ham, for det klarer han ikke, sier Holden.

En rekke andre kilder rundt Tom Hagen beskriver det samme bildet av en «analog» mann, som helst bruker penn og papir. Etter det NRK får opplyst, hadde telefonen hans pinkoden risset inn i glasset, slik at Hagen ikke skulle glemme den.

– Det fungerer heller ikke å sende ham e-post med vedlegg, for eksempel. Da må noen andre skrive ut vedlegget for ham, og komme til ham med det på papir, slik at han får lest det, sier Holden.

Vil forstå alt

Flere kilder NRK har vært i kontakt med, beskriver Hagen som analytisk og ekstremt opptatt av detaljer.

En sta forretningsmann som er helt umulig å få med seg på noe der han ikke forstår alle detaljene, og kan kontrollere det som skal skje.

– Så er det spørsmålet om å overlate og å planlegge dette til noen andre. Da snakker man om et opplegg som er såpass teknologisk krevende, at oppdragsgiveren – i scenarioet politiet beskriver – ikke har sjanse til å følge med, sier Holden.

Mandag leverer han den siste delen av anken til lagmannsretten. Tingretten fant at det var skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap på konen, og at det var sannsynlig at flere er innblandet.

Indisierekke

– Hadde det vært overveldende beviser mot Tom Hagen, går jeg ut fra at han hadde blitt siktet for lenge siden. Politiet sa selv på pressekonferansen at det dreier seg om «et helhetlig bevisbilde», og det betyr ofte at det dreier seg om en rekke med indisier, sier NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

Rønneberg understreker at man vet lite om hvilke bevis politiet faktisk har, så lenge de har lagt lokk på saken etter pågripelsen. Han advarer mot forhåndsdømming.

– Politiet har en plikt til å lete etter momenter som både beviser skyld og uskyld. De må etterforske objektivt, og påtalemakten må selv være overbevist om skyldspørsmålet før man tar ut en eventuell tiltale. Det kan være en lang vei frem dit slik saken står i dag, sier Rønneberg.

Bistandsadvokaten til ekteparet Hagens voksne barn, har vært tydelig på at de ikke tror faren står bak.

– Man kan ikke ha en sak der det hefter tvil om en eventuell domfellelse i lang tid etterpå. Det er viktig å ikke låse seg i et spor, men fortsatt etterforske bredt, sier Anne Elisabeth Hagens bistandsadvokat Gard A. Lier.