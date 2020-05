Bistandsadvokat: Hagens barn lettet etter avgjørelsen

Tom Hagen kan bli løslatt før helgen, tror forsvarer Svein Holden. Etterforskningen tok en dramatisk vending da Eidsivating lagmannsrett ferdigbehandlet anken til drapssiktede Tom Hagen.

Lagmannsretten besluttet å slippe Hagen fra varetekt, og nå sitter 70-åringen fengslet inntil Høyesterett har behandlet politiets anke. Politiet er overrasket og sier de tar lagmannsretten kjennelsen til etterretning.

Fra cellen i fengselet har milliardæren sagt at han ikke frykter etterforskningen, siden han vet at han er uskyldig.

EKTEPAR: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat/Scanpix

Også de tre barna han har sammen med antatt drepte Anne-Elisabeth Hagen, er overbevist om hans uskyld.

– De vet at han er uskyldig. Så dette er selvfølgelig en ufattelig lettelse. De er glade. Men når det er sagt, er de ikke så overrasket, fordi disse tre klientene mine er født og oppvokst i en tett og nær familie. Og de kjenner både mor og far, de har vært tette og nære også etter at mamma ble borte, sier advokat Ståle Kihle til NRK.

«Hvor er mamma»

Han sier at barnas viktigste spørsmål er hvor Anne-Elisabeth Hagen er.

– De har sittet tett på i 18 utholdelige måneder. Men de har vært bekymret og er selvfølgelig fortsatt veldig bekymret. For hvem leter etter Anne-Elisabeth Hagen? Barnas store bekymring har lenge vært, og er selvfølgelig fortsatt, hvor er mamma? Hva har skjedd med mamma? Hvem står bak at mamma er borte, sier bistandsadvokaten.

Han sier familien håper politiet nå etterforsker saken bredt, med utgangspunkt i at dette er en sak hvor Anne-Elisabeth Hagen har forsvunnet fra sitt hjem 31. oktober 2018 og hvor deres far ikke har noe med forsvinningen å gjøre, og derfor heller ikke har noe med drap eller medvirkning til drap å gjøre.

– Lenger unna oppklaring

Bistandsadvokaten til savnede Anne-Elisabeth Hagen sier kjennelsen kan bety at man er lenger unna en oppklaring.

BISTANDSADVOKAT: Gard A. Lier representerer antatt drepte. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det er et signal når lagmannsretten mener det ikke er skjellig grunn til mistanke, men likevel er det viktig å ikke glemme at det er en person som er borte, og det må være en prioritet å finne Anne-Elisabeth Hagen levende eller død, sier Gard A. Lier, bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

– Betyr avgjørelsen at man er lenger unna en oppklaring?

– Det kan bety at man er lenger unna en oppklaring enn det kunne se ut som for en uke siden, sier Lier.