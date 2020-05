Nye opplysninger om Hagen-pågripelsen: Politiet måtte endre plan

Flere har reagert på hvorfor politiet foretok en full offentlig pågripelse. Etter lang tid med planlegging ble 70-åringen stoppet midt i trafikken, i morgenrushet.

Ti dager etter pågripelsen mener lagmannsretten at politiet ikke har gode nok beviser, og Tom Hagen kan gå fri etter at Høyesrett har behandlet saken videre.

NRK får opplyst at plan A var å pågripe Tom Hagen før han satte seg i bilen ved huset sitt, innerst i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Men politiet, som fikk støtte fra spesialtrente Delta-styrker, måtte endre planene fordi de ble forstyrret.

Politiet skal ha oppdaget at flere VG-ansatte var ute i det aktuelle området med kameraer, får NRK opplyst. Dette førte til at de måtte gå for plan B, som var å stanse Hagen etter at han forlot huset.

AKSJONERTE: Etterforskningslederne Børge Rønningen fra Øst politidistrikt, og Frode Lier og Tor Kallmyr fra Kripos. Her utenfor boligen til ekteparet hvor planen deres var å pågripe Tom Hagen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Vi ønsker ikke å kommentere pågripelsen noe ytterligere nå, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

– Helt meningsløst

Forsvarer Svein Holden sier at han mener det var «helt meningsløst» å bruke beredskapstroppens styrker i pågripelsen av Tom Hagen. Hagen har også reagert på måten det skjedde.

– Han opplevde det som en voldsom overreaksjon, og han spurte meg om hvorfor ikke de bare ringte og ba meg komme til politistasjonen, sier Holden.

Forsvareren mener de ikke har fulgt boka:

– Jeg synes ikke politiet oppfylte sin plikt etter straffeprosessloven da de pågrep ham på den måten de gjorde. Og det er klart å bli kastet på glattcelle og bli fratatt belte og sitte der for en 70 år gammel mann... Det har vært en tøff uke for Tom Hagen, sier Holden.

Ifølge Holden sa Tom Hagen følgende til forsvareren sin på cella: «Jeg er uskyldig, politiet vil ikke finne noe bevis mot meg. Hva kommer til å skje når politiet skjønner at jeg er uskyldig?»

PLAN A: Dronebilde over huset til Tom Hagen etter pågripelsen, da politiet satte opp telt i gården til huset. Det var her han egentlig skulle pågripes. Foto: Tore Linvollen

Tom Hagen nekter for skyld etter at han ble siktet for drap eller medvirkning på drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra huset i Sloraveien 31. oktober 2018.

Den siktede 70-åringen har i lang tid vært etterforsket i skjul, og 28. april var politiet klare til å gå til pågripelse.

«Han er pågrepet!»

SIKTET: Milliardær Tom Hagen. Foto: Privat/Scanpix

Som det fremkommer av «Krimpodden» til VG, hadde avisen flere medarbeidere på jobb i området rundt Sloraveien på pågripelsesdagen.

Krimekspert Øystein Milli er programleder i avisens podkast, og i starten av første episode kan vi høre at han snakker med kollegaer i bilen og på telefon: «Han er pågrepet! Han tas nå foran øynene på Bohlin», sier Milli.

Gøran Bohlin er fotograf i VG. Øystein Milli er på dette tidspunktet på vei mot stedet Hagen er pågrepet, mens han kommenterer det han ser og akkurat har fått vite:

«Politifolk, politifolk. Ok, da er han tatt, sies det. Det må ha skjedd i nærheten av barnehagen... Vi passerte dere nå. Der står bilen hans!», sier Milli.

– Skal ikke gå i veien

Sjefredaktør Gard Steiro svarer på VGs vurderinger i en tekstmelding til NRK.

– Vi har jobbet dedikert med Lørenskog-saken siden det ble kjent at Anne-Elisabeth Hagen var savnet. Det er en ekstraordinær kriminalsak av stor offentlig interesse. Målet har hele tiden vært å dokumentere utviklingen i etterforskningen og en eventuell pågripelse, sier Steiro.

VG-REDAKTØR: Sjefredaktør Gard Steiro i Verdens Gang. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– VGs ambisjon er å være nyhetsledende. Det mener jeg vi har vært i Lørenskog-saken - både generelt og da den tok en dramatisk vending. Utover dette kommer ikke vi til å ga i detalj om vårt journalistiske arbeid, men VG skal naturligvis ikke gå i veien for politiet. Det gjelder denne saken og helt generelt. VG kan uansett ikke svare for politiets vurderinger, skriver Steiro.

PÅGREPET HER: Tom Hagen ble stoppet av politiet i Nordahl Griegs vei, i luftlinje drøyt 400 meter fra huset hans. Foto: Cicilie S. Andersen

Etter pågripelsen stod Tom Hagens Ford Kuga parkert i siden av Nordahls Griegs vei, drøye 400 meter i luftlinje fra huset. I kjøreavstand er dette en liten kilometer fra Sloraveien 4.

Tom Hagen sitter foreløpig varetektsfengslet inntil Høyesrett har behandlet anken fra påtalemyndigheten.