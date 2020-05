Tom Hagens familie til TV 2: Overbevist om at broren er uskyldig

Eidsivating lagmannsrett slo torsdag fast at politiets bevisgrunnlag mot drapssiktede Tom Hagen (70) ikke er godt nok. Under dissens besluttet lagmannsretten derfor at Tom Hagen skulle løslates fra varetekt.

Avgjørelsen kom overraskende på politiet, som nå har anket fengslingen videre til Høyesterett.

I et intervju med TV 2 torsdag kveld tar Tom Hagens familie nå bladet fra munnen.

Vigdis og Sverre Hagen sier til kanalen at de er overbevist om at storebroren deres er uskyldig. De sier til TV 2 at de uttaler seg på vegne av de 10 gjenlevende søsknene til Tom Hagen.

– Vi er overbevist om at Tom er uskyldig. Vi har ingen tro på at han står bak dette. Det er en veldig vanskelig sak, og vi håper at folk ikke forhåndsdømmer broren vår, sier de.

I intervjuet sier søsknene at de lever i troen på at deres svigerinne Anne-Elisabeth Hagen er i live.

Les mer: Politiet om den dramatiske utviklingen: – Vi er noe overrasket

Forsvarer Svein Holden, som helt siden pågripelsen har ment at politiets grunnlag har vært for spinkelt, sier at den svært offentlige pågripelsen av Hagen har vært en katastrofe for klienten og hans familie.

FORVENTET LØSLATELSE: – Jeg er vel egentlig ikke veldig overrasket. Da jeg så dette, var det svært tynt, sier Hagens forsvarer Svein Holden, som møtte pressen utenfor Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Politiet ønsket å varetektsfengsle 70-åringen i fire uker i full isolasjon med brev- og besøksforbud, men allerede til helgen kan Hagen nå slippes ut.

– Jeg er vel egentlig ikke veldig overrasket. Da jeg så dette, var det svært tynt, sa Holden kort tid etter at nyheten ble kjent.

Bakgrunn: Lørenskog-forsvinningen: Dette er saken

Barna tror på faren

Hagens tre voksne barn har hele tiden støttet faren, og sier til NRK via sin bistandsadvokat at de er glade for at lagmannsretten ikke ønsker å fengsle faren.

USKYLDIG: – De er glade. Men når det er sagt, er de ikke så overrasket, fordi disse tre klientene mine er født og oppvokst i en tett og nær familie, sier advokat Ståle Kihle som er barnas bistandsadvokat. Foto: .

– De vet at han er uskyldig. Så dette er selvfølgelig en ufattelig lettelse. De er glade. Men når det er sagt, er de ikke så overrasket, fordi disse tre klientene mine er født og oppvokst i en tett og nær familie. Og de kjenner både mor og far, de har vært tette og nære også etter at mamma ble borte, sier advokat Ståle Kihle til NRK.

– Lenger unna oppklaring

Bistandsadvokaten til savnede Anne-Elisabeth Hagen sier kjennelsen kan bety at man er lenger unna en oppklaring.

BISTANDSADVOKAT: Gard A. Lier representerer antatt drepte Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det er et signal når lagmannsretten mener det ikke er skjellig grunn til mistanke, men likevel er det viktig å ikke glemme at det er en person som er borte, og det må være en prioritet å finne Anne-Elisabeth Hagen levende eller død, sier Gard A. Lier, bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

– Betyr avgjørelsen at man er lenger unna en oppklaring?

– Det kan bety at man er lenger unna en oppklaring enn det kunne se ut som for en uke siden, sier Lier til NRK.

Hagen redd saken ikke oppklares

Hagen har hele tiden nektet straffskyld. I samtaler med forsvareren sin har han uttrykt bekymring for at politiet hadde sløst bort tid og ressurser på å etterforske han.

– Han sa at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot ham kommer til å ende. «Jeg er uskyldig, så politiet kommer ikke til å finne noen bevis mot meg. Men hva skjer når de finner ut at jeg er uskyldig. Betyr det at politiet har brukt så mye tid på meg, at de ikke er i stand til å oppklare saken, og finne Anne-Elisabeth?», sa Hagen ifølge Holden onsdag kveld.