Rogalands 16 delegater var de første som ble valgt til KrFs skjebnesvangre landsmøte på Gardermoen.

Selv om én av tre i fylkesårsmøtet ønsket å gå inn i Ap-regjering, valgte møtet å sende 15 blå delegater til Gardermoen.

Hadde de sendt fire ekstra røde delegater, og hvis ikke en rød delegat hadde blitt syk før fylkesårsmøtet i Vestfold, kunne resultatet blitt annerledes. Da kunne det blitt helt jevnt, med 95 mot 95 stemmer.

I stedet endte avstemningen med 98 mot 90 stemmer, i blå favør.

– Svekker legitimiteten

Fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF er blant dem som støttet Hareides prosjekt om å ta KrF inn i regjering med Ap og Sp. Han mener det er problematisk at Rogaland ikke sendte en representativ delegasjon.

– Det var uheldig. Det svekker dessverre legitimiteten til veivalget landsmøtet nå har tatt. Men det er jo slik vi valgte å gjøre det, og nå ble resultatet slik, sier han til NRK.

Men fylkesleder Oddny Helen Turøy nekter å ta ansvar for resultatet.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF. Foto: Gunhild Hjelmundrud / NRK

– Vi vet ikke sikkert at Rogaland ble avgjørende. Vi vet ikke hvem som stemte blankt. Vi gjorde det valget vi gjorde, og gjorde det så godt vi kunne med de spillereglene vi hadde da, sier hun til NRK.

– Splittelsen er helt tydelig her, vi er et veldig delt parti. Det kan ikke Rogaland ta ansvar for alene. Vi gjorde det valget vi gjorde, med de forutsetningene vi hadde.

Dagen før Rogalands fylkesårsmøtet samlet seg i Stavanger, bestemte partiledelsen seg for å oppfordre fylkene til å velge delegasjoner som gjenspeilte fylkesårsmøtene. Men i Rogaland sier de at de ikke så e-posten de sendte ut, før etter at valget var avgjort.

Uklart om Hareide hadde dobbeltstemme

Partiet har de siste ukene diskutert hva man ville gjort, dersom landsmøtet endte med like mange stemmer på begge sider.

Noen mener vedtektene åpner for at partileder Hareide i så fall ville hatt dobbeltstemme.

Hareide har selv sagt til NRK at det ville være uaktuelt for ham å bruke en slik dobbeltstemme i denne saken. Ifølge parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan avklarte ikke landsstyret før landsmøtet hva man ville gjort i en slik situasjon.

Knut Arild Hareide på vei bort fra Gardermoen etter at KrF valgte blå side. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Vil ikke kritisere Rogaland

Hareide ville selv ikke kritisere prosessen i Rogaland, etter at nederlaget var et faktum. Han viste til at det hele tiden var opp til fylkesårsmøtene å finne ut av hvordan de ville velge delegater.

Erik Næs, fylkesleder i Telemark, har tidligere vært blant de krasseste kritikerne av at Rogaland valgte å sende en nærmest helblå delegasjon. Men når NRK møter han etter resultatet er klart, ønsker han ikke mene noe om det.

–Nå skal vi gå framover sammen. Det er det som er viktig nå, sier han.

Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland er fornøyd med at landsmøtet valgte å forsøke å gå inn i Solberg-regjeringen. Hun vil ikke kritisere prosessen i Rogaland.

– Det er et feilspor å gå inn i slike spekulasjoner. Da måtte man ha hatt like retningslinjer fra starten av. Nå har lokaldemokratiet gjort det slik, og da må vi bare erkjenne at resultatet ble som det ble, sier hun til NRK.

Slik sa delegatene at de ville stemme før KrFs landsmøte. Det endelige resultatet ble 98-90, ikke 99-90, slik de sa i NRKs undersøkelse: