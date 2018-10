Hareide vil nekte å avgjøre med dobbeltstemme

Én uke før 190 KrF-ere fra hele landet skal samles for å avgjøre partiets - og dermed også regjeringens fremtid, er det kun fem stemmer som skiller rød og blå side.

Etter at fem nye fylkeslag i dag avgjorde hvilke delegater de skal sende til landsmøtet 2. november, leder blå side med 81 mot 76 delegater. I tillegg kan det såkalte Grøvan-alternativet, som går ut på å fortsette i opposisjon som vippeparti på Stortinget, i teorien få stor oppslutning på landsmøtet.

– Skal ikke avgjøres ved min dobbeltstemme

Det ligger altså an til å bli et svært jevnt valg. Skulle det bli uavgjort etter den skriftlige avstemningen, kan Hareide som partileder i teorien få anledning til å avgjøre med dobbeltstemme.

Overfor NRK utelukker han imidlertid helt at det kommer til å skje.

– Selv om jeg som partileder i enkelte saker har en dobbeltstemme vil jeg aldri finne på å bruke den i denne saken her. Det må være et reelt flertall bak vedtaket om veivalg som gjøres på landsmøtet.

– Hva skjer da om det blir uavgjort, for eksempel 95–95 mellom rød og blå side?

– Det må landsstyret i partiet ta stilling til og lage en plan for når det samles torsdag, dagen før landsmøtet. Men dette skal ikke avgjøres ved min dobbeltstemme. Alle delegater skal ha akkurat like mye å si på landsmøtet.

Etter det NRK forstår er det sannsynlig at et eventuelt uavgjortresultat i første omgang vil bli forsøkt løst ved å holde en ny votering like etter.

Det kan også tvinge seg frem en åpen votering, altså ved å rekke opp delegatskilter, dersom flere skriftlige voteringer skulle ende helt uavgjort.

Dagens «superlørdag» ga følgende resultater:

Møre og Romsdal sender seks blå og fem røde delegater, samt en som vil fortsette i opposisjon

Troms sender tre røde og tre blå delegater

Sogn og Fjordane sender fire røde og tre blå delegater

Trøndelag sender elleve røde og to blå delegater. En av disse skal først stemme for å bli værende i opposisjon

Hordaland sender ni blå og fem røde delegater

Søndag velger Nordland KrF delegater, mandag skal fylkeslagene i Oslo, Akershus og Vestfold gjøre sine valg, før Østfold avslutter som siste fylke ut på tirsdag.