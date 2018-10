Knut Arild Hareide (KrF) fikk et alvorlig skudd for baugen da Rogaland KrF i helgen kun valgte én delegat som støtter hans prosjekt om å søke regjeringsmakt med Ap.

Det til tross for at en tredel av Rogaland KrF støtter Hareide, og at partiledelsen har bedt fylkeslagene om å velge delegater som speiler holdningene lokalt.

– E-posten, som ble sendt fra partiorganisasjonen, kom trolig ikke fram i tide, sier Hareide på vei inn til Buskerud KrFs fylkesårsmøte i Noresund.

Vil ikke instruere

Buskerud, Hedmark og Finnmark skal alle velge sine delegater til landsmøtet i dag. Der skal KrF bestemme seg for om de skal søke regjeringsmakt med Ap, Høyre eller forbli i opposisjon.

Mandag hadde Hareide og resten av landsstyret i partiet telefonmøte for å drøfte stemmegivningen i de fylkeslagene som ennå ikke har valgt delegater.

– Det er ingen vedtak eller føringer fra møtet, men det er en enighet i det partiledelsen har sagt, at vi ønsker i så stor grad som mulig representative delegasjoner, sier Hareide til NRK.

Han vil likevel ikke instruere fylkeslagene i hvordan de skal velge delegater.

– De står fritt til å gjøre dette slik de ønsker, sier han.

I Buskerud har fylkesstyret innstilt seks delegater: Fire som trosser Hareide, én som vil i regjering, og en som ikke har sagt hva hun mener. I Hedmark og Finnmark er det ikke noen innstilling før fylkesårsmøtene.

Følg fylkesårsmøtet i Hedmark KrF direkte her. Du trenger javascript for å se video. Følg fylkesårsmøtet i Hedmark KrF direkte her.

Avviser dolking

Hareides nestleder Olaug Bollestad fikk kraftig kritikk og beskyldninger om å ha dolket Hareide i ryggen, for ikke å ha viderebrakt ledelsens råd om representasjon til fylkesårsmøtet i Rogaland, som hun deltok på selv.

Hareide sier han ikke kjenner seg igjen i dette.

– Vi har hatt bare gode intensjoner, og har vært helt enige i hvordan dette skal håndteres. Det er forståelse for det partiledelsen har sagt i partiet, og jeg opplever at det vil bli gode fylkesårsmøter fremover, sier han.

På spørsmål om e-posten som ikke nådde Rogaland i tide, sier partilederen at prosessen partiet er inne i, har vært mer krevende enn han hadde trodd.

– Det er noe vi burde ha forberedt bedre, og vi burde ha forberedt organisasjonen bedre. Men ut fra hvor voldsomt dette egentlig er for partiet, syns jeg vi har håndtert det til terningkast fem, sier Hareide.