Rogaland KrF: 15 av 16 delegater fra blå side

Bare fylkesordfører Solveig Ege Tengsesdal representerer de som ønsker et regjeringsskifte fra delegasjonen på 16 som drar til Oslo om to uker.

– Veldig skuffende at den siden som representerer hver tredje delegat i salen her i dag nesten ikke blir representert på landsmøtet, mener Inge Takle Mæstad, leder i Stavanger KrF.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF sier nei til venstresiden i norsk politikk. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

I en avstemning tidligere på ettermiddagen støttet nemlig 91 av de 135 stemmeberettigede et resulosjonsforslag om å si ja til en ikke-sosialistisk regjering.

Dette utgjorde to tredjedeler av representantene i salen, eller 67 prosent.

Klart underrepresentert

Men av de 16 delegatene som Rogaland sender til landsmøtet i Oslo 2. november representerer 15 den «blå» siden, noe som utgjør hele 94 prosent.

– Vi skulle selvsagt ønsket at salen hadde vært rausere, og stemte fram noen flere fra den andre siden også, sier fylkesleder Oddny Helen Turøy.

Hun sier at hun selv stemte på flere som ikke deler hennes syn, mens ønsker ikke å svare på hvem.

Selv flagget fylkeslederen sitt syn først en time før lørdagens valg av delegater.

Salen fikk lite gjennomslag blant KrF-politikerne i Rogaland lørdag. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Jeg tror vi vil oppnå mest ved å gå i dialog med den sittende regjeringen som med oss vil bli en flertallsregjering, sa Oddny Helen Turøy tidligere på ettermiddagen til det ekstraordinære fylkesårsmøtet.

– Det har vært et vanskelig, og ikke opplagt valg. Jeg bestemte meg først helt i det siste. For meg handler dette om hvor vi får gjennomslag for mest KrF-politikk, la fylkeslederen til.

Det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Rogaland hadde til slutt 24 navn å velge mellom, inkludert ett benkeforslag. 16 av disse var fra blå side, mens åtte støtter Knut Arild Hareide.

Innstilling med 23 navn Ekspandér faktaboks Følgende representanter er valgt ut av valg- og nominasjonskomiteen i Rogaland KrF: Bjørg Lauvvik, Sola Bjørg Tysdal Moe, Stavanger Geir S. Toskedal, Karmøy Gro Helleland, Lund Gunn-Marit Lygre, Tysvær Henrik Halleland, Finnøy Håkon Faarlund Hetland, Gjesdal Inge Takle Mæstad, Stavanger Jan Gunnar Mattingsdal, Hå Jonas Andersen Sayed, Sokndal Jonas Skrettingland, Hå Magne Audun Kloster, Hjelmeland Marie Ljones Brekke, Stavanger Mirjam Ydstebø, Kvitsøy Odd Kristian Nybø, Randaberg Ole Tom Guse, Forsand Per Kåre Foss, Sola Solveig Ege Tengesdal, Eigersund Steinar Skartland, Vindafjord Svanhild Løge Skålheim, Suldal Tom Landås, Haugesund Trond Arne Pedersen, Sokndal Unni Sirevåg Lende, Time Ole Olsen, Kvitsøy (benkeforslag)

– Oppnår mest i flertallsregjering

Etter avstemningen sier

Haugesund KrF kom lørdag med et forslag om at de 15 delegatene skulle velges matematisk, altså slik at når en tredjedel av salen støtter ny regjering, så må fem delegater representere dette synet.

Forslaget falt, og dermed kan fylkesleder Oddny Helen Turøy nå altså få med seg 14 meningsfeller til Oslo.

– Nødvendig loftsrydding

– Det er en ubehagelig prosess KrF er i gang med denne høsten, men etter min mening går vi nå i gang med en rydding på loft og i kjeller i partiet som er helt nødvendig, sa Svanhild Løge Skålheim i fylkestingsgruppen.

Hun gikk mot fylkeslederen, og oppfordret salen om å støtte forhandlinger med en regjering på venstresiden.

Partileder Knut Arild Hareide har rådet partiet å søke regjeringsmakt med Jonas Gahr Støre (Ap), og vil trolig trekke seg som KrF-leder hvis han ikke får gjennomslag for sitt syn.

Går alt Hareides vei, kan KrF felle dagens regjering. Men delegatene fra partiets største fylker gir Erna Solberg nytt håp om å fortsette som statsminister.

Fylkesordføreren ser motsatt vei

– Dagens møte er veldig spennende. Flere lokallag har hatt møter og de fleste har gått inn for å støtte en Høyre-regjering, men likevel vil jeg si at møtet er åpent, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

– Det vil være bra for partiet å se på nye samarbeidspartier. Jeg støtter Hareides argumenter, sier Ege Tengesdal.