NRK erfarer: Det er vanskelig for PST å finne ut om Sandbergs mobil er hacket

I den åpne trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten, advarer de mot å ta med seg mobilen inn i tre land: Russland, Kina og Iran.

Det er nå kjent at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har tatt med seg mobilen til to av tre av disse landene - sist på ferietur til Iran, og også til Kina tidligere i vår.

PST har nå inndratt Sandbergs mobil, som ble levert torsdag ettermiddag.

– Vi vil gjøre undersøkelser av mobilen, sier Martin Bernsen, informasjonsrådgiver i PST til NRK.

Tror ikke han får vite om de finner noe

– Jeg har ikke hørt noe om PST har funnet noe på mobilen min, og tror nok ikke jeg får høre det heller, sier Sandberg til NRK under fredagens Dagsnytt 18-sending.

Her møtte han opp sammen med kjæresten Bahareh Letnes for å snakke om ferieturen til Iran, som har skapt mye blest fra flere hold.

Et av de mest kritiske punktene, er hvordan fiskeriministeren tok med seg jobbtelefonen på reisen, noe flere eksperter hevder er svært kritikkverdig og risikofylt.

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen, sa til NRK torsdag at Sandberg har vært naiv, men også utvist usedvanlig dårlig dømmekraft.

Han regner også med at mobilen til Sandberg er blitt hacket under reisen.

SE INTERVJUET: Fredag møtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og kjæresten Bahareh Letnes i Dagsnytt 18 for å snakke om Iran-ferien, kritikken i etterkant, sharialover, hijab-bruk og forholdet mellom dem.

Fredag kunne Dagens Næringsliv fortelle om nok en mobiltabbe, der Sandberg nok en gang skal ha dratt jobbtelefonen med seg på reise – denne gangen til Kina i mai.

Etter det NRK erfarer er det svært vanskelig for PST å endelig avklare om telefonen til Sandberg har vært utsatt for hacking eller annen etterretningsvirksomhet fra Iran.

– Ingen får jo høre om det når det har med sikkerhet og etterretning å gjøre. Jeg vet ikke hvordan dette fungerer, men finner PST noe, så må de gjerne bruke det, sier Sandberg til NRK.

– Kan være straffbart

Sikkerhetsloven er til for å verne den norske staten og det norske samfunnet for fiendtlige interesser fra andre land.

Ingvild Bruce er stipendiat for Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Hun forteller at lovgivningen om informasjonssikkerhet i Norge stiller strenge krav til oppbevaring av gradert eller beskyttelsesverdig informasjon.

STRAFFBART: Ingvild Bruce, stipendiat for Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, forteller det kan være straffbart å ha gradert informasjon etter sikkerhetsloven på mobilen. Foto: Ola Mjaaland / NRK

I utgangspunktet skal ikke denne typen informasjon finnes på en mobil.

– Men skulle det vise seg at dette finnes på Sandbergs mobil, kan det være brudd på regelverket om informasjonssikkerhet å ta med seg denne mobilen til land som har aktive etterretningstjenester, sier Bruce.

Videre påpeker hun at tilfellet og kan være straffbart.

– Hvis det viser seg at det er informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven, så vil et slikt brudd også kunne være straffbart, understreker Bruce.

Sier han har lært

Sandberg understreker at han beklager mobilbruken i landene som er listet i risikovurderingen.

– Det er klart jeg må beklage at jeg har vært for lett, både i forhold til varsling og bruk av jobbtelefon, sier Sandberg, og sikter blant annet til hvordan han har brutt retningslinjer som statsråd ved å ikke melde fra om oppholdet.

SE VIDEO: Statsminister Erna Solberg sier Sandberg har brutt retningslinjene, men at det er lov å gjøre feil.

All annen sikkerhet mener statsråder derimot han har under kontroll.

– All annen type sikkerhet, særlig på den siste reisen, tror jeg var vesentlig god fordi vi hadde folk rundt oss hele tiden. Vi hadde navn og nummer på alle rundt oss, sier Sandberg, og legger til at han har lært at sikkerheten alltid skal være i første rekke.

– Har du tenkt at du må være mer forsiktig når du er ute og reiser?

– Dette har jeg innrømmet på inn- og utpust nå. Både når det gjelder Kina og Iran. Jeg har brutt retningslinjene, og skal ikke finne noen unnskyldning, men ved begge reisene måtte jeg ha kommunikasjon med hjemme, sier Sandberg.