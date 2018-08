Grandhagen: – Sandberg har utsatt seg selv og andre for risiko

Den tidligere sjefen for etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen er svært kritisk til at fiskeriminister Per Sandberg har reist på sommerferie til Iran, uten å informere regjeringen.

– Han har vært naiv, men også utvist usedvanlig dårlig dømmekraft når han tror han kan opptre på denne måten uten å informere regjeringen på forhånd. Sandberg har utsatt seg selv og andre for risiko, sier Grandhagen til NRK.

– Jeg vil forutsette at mobilen hans er hacket

Sandberg hadde med seg jobbtelefonen på ferieturen til Iran. Mange har stilt spørsmål til sikkerheten knyttet til reisen, og på mandag sa Per Sandberg til NRK at sikkerheten hans var «veldig godt ivaretatt.»

– Jeg har vært ute og reist før, dette kan jeg. Jeg hadde med meg en mobiltelefon, den var nesten ikke i bruk før denne debatten tok av hjemme, fortalte Sandberg.

Grandhagen er imidlertid overbevist om at telefonen til fiskeriministeren er blitt hacket på turen.

– Iran er et at tre land som regnes som en sikkerhetstrussel, både av PST og e-tjenesten. Iran er en urokråke i midtøsten-regionen. Jeg vil forutsette at mobilen hans er blitt hacket, sier Grandhagen, og fortsetter:

– Iranske myndigheter har visst at han skulle dit, og etterretningen der er veldig avansert.

KRITISK: Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen mener Per Sandberg har satt seg selv og andre i fare med ferietur til Iran. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Iran er interessert i all informasjon på mobilen

Den tidligere etterretningssjefen tror regimet først og fremst er ute etter informasjonen som ligger på mobilen.

– Og på en mobil som Sandbergs ligger det nok ganske mye informasjon. Det er så klart hele hans kontaktnett, de vil være interessert i; mobilnumre, e-postadresser, kalendere, meldinger, og i det hele tatt all hans aktivitet på nettet, sier Grandhagen.

– Departementet hans bekrefter til Dagbladet i dag at han hadde installert regjeringens saksbehandlingssystem. Hva tenker du om dette?

– Det gjør jo dette enda mer alvorlig, og viser hvorfor det er nødvendig med et strengt regime og sikkerhetsnett rundt både politikere og embetsmenn beveger seg inn i slike områder, sier Grandhagen, og fortsetter.

– Han er sannsynligvis den eneste i verden som tror en statsråd kan reise til et av disse tre landene som er listet i risikovurderingen, e-tjenesten og PST.

Sandberg: – Jeg innrømmer at jeg har gjort feil



Per Sandberg har foreløpig takket nei til å svare på kritikken til Grandhagen, men sier i en uttalelse til Dagbladet:

– Jeg innrømmer selvfølgelig at jeg har gjort feil. Jeg burde varslet om reisen i forkant, og jeg skulle ikke tatt med jobbtelefonen til Iran. Det er alltid viktig å følge veiledende sikkerhetsrutiner, og jeg opererte ikke i tråd med rutinene. Dette har jeg tatt lærdom av, sier fiskeriminister Per Sandberg til avisen.

REISEGLAD: Per Sandberg sier han synes Iran er et flott land med flotte folk. Foto: Per Sandberg/Privat

Frp-kollega Keshvari mener: Per Sandberg bør vurdere sin framtid i Frp

– Solberg kommer til å måtte ta stilling til tillit

Sandberg har fått kritikk for ikke å ha informerte regjeringen om reisen til Iran, slik regjeringens regelverk tilsier. Statsminister Erna Solberg kommenterte onsdag at det var et brudd på reglene.

– Men det er lov å gjøre feil i dette landet, så lenge man innrømmer at man skulle rapportert etterpå, sa Erna Solberg.

Grandhagen mener statsministeren tar altfor lett på Sandbergs glemsler.

LANG ERFARING: Kjell Grandhagen var sjef for Etterretningstjenesten fra 2010 til 2016, og har lang erfaring med sikkerhetstiltak på reise. Foto: NRK

– Dette dreier seg ikke om en forglemmelse, slik statsministeren sier. Jeg tror hun innerst inne ser at det har større dimensjoner enn som så, og at de må stille spørsmål.

– Jeg tror nok at etter hvert som det kommer opp flere bevis, så må hun til slutt svare på spørsmål om hun fortsatt har tillit til denne statsrådens dømmekraft.

Erna presiserer overfor NRK at de har tatt de forholdsreglene som er nødvendig når man først har brutt regelverket.

– Vi tar sikkerhet på alvor det betyr at vi selvfølgelig også følger opp alle disse spørsmålene. Men så er det sånn at våre samtaler med oppfølging av våre statsråder ikke er noe vi driver med gjennom media, sier Solberg.

