Solberg: Sandberg har brutt regelverket

For første gang kommenterte statsminister Erna Solberg i dag Per Sandbergs reise til Iran.

– Jeg har snakket med Per Sandberg. Han reiste til Iran på et tidspunkt før han rapporterte til Statsministerens kontor. To dager etter at han var kommet til Iran, ga han beskjed om han var. Det er et brudd på regelverket, sier Solberg til NRK.

– Men det er lov å gjøre feil i dette landet, og han har vært mulig å komme i kontakt med den tiden han var der, sier Solberg som understreker at hun har tillit til Sandberg.

Norsk-iransk kjæreste

Per Sandbergs tur til Iran har trolig vært Norges mest omtalte ferie denne sommeren.

Ifølge Sandberg selv var reisen til Iran av den spontane sorten, etter at øvrige ferieplaner til Tyrkia hadde skåret seg.

– Jeg hadde ikke lyst til å gå og trampe rundt i Oslo. Så da snakka vi sammen og så sa vi «pinadø, nå tar vi oss en tur til Iran», sa Sandberg som reiste sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes.

Slik oppsummerte Sandberg reisen på Facebook:

Sandberg bekreftet i går overfor TV 2 at han og Letnes er kjærester. I mai i år ble det kjent at Sandberg og kona Line Miriam Sandberg tok ut separasjon.

Erna Solberg bekrefter at hun kjenner til forholdet.

– Jeg har visst en stund at de har hatt et nært forhold, men jeg går ikke inn i detaljer om mine samtaler med Per Sandberg.

– Endrer ikke forholdet til Iran

Solberg sier at reisemålet i seg selv ikke er et problem.

– Det er ingenting ved hans reise som endrer Norges forhold til Iran. Norge har siden atomavtalen ble inngått i 2016 løftet nesten alle sanksjonene mot Iran. Vi har økt aktiviteten vår med næringsutvikling og hatt reiser til og møter med Iran.

– Iran har etter vår mening fullt opp avtalen som ble undertegnet, og derfor har vi vært enige med EU i holdningen om å løfte sanksjonene og utvide samarbeidet, sier Solberg.

FERIERTE SAMMEN: Fiskeriminister Per Sandberg har den siste uka vært på ferie i Iran sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes. Sandberg har fått kritikk for turen fra flere hold. Foto: Privat / Instagram

Sandberg har omtalt Iran i positive ordelag etter at han kom hjem, men Solberg vil ikke kommentere om han gjengir regjeringens offisielle standpunkt.

– Jeg vil ikke gå god for alle uttalelsene jeg ikke har hørt. Men utgangspunktet vårt er at vi har vært kritiske og tatt opp dødsstraff og menneskerettighetsbrudd med Iran. Men vi har samtidig gått inn i en prosess hvor vi har normalisert forholdet til Iran, sier Solberg.

Varslet ikke på forhånd

Ifølge «Håndbok for politisk ledelse» skal Statsministerens kontor til enhver tid ha oversikt over hvor regjeringsmedlemmene befinner seg.

Per Sandberg sa i går til NRK at han informerte både departementet og Statsministerens kontor (SMK) etter at han hadde ankommet Iran, og ikke i forkant slik vanlig praksis er.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, skriver Sandberg i en e-post til NRK.

Det kan oppstå situasjoner hvor det er avgjørende å oppnå rask kontakt med enkelte

regjeringsmedlemmer eller hvor hele regjeringen må sammenkalles. Det er derfor viktig

at Statsministerens kontor til enhver tid vet hvor regjeringens medlemmer befinner seg.

Alle fravær fra Oslo skal meldes til Statsministerens kontor, regjeringsrådens forværelse,

på e-post eller over telefon 22 24 40 21/46. Tidspunkt, oppholds-/overnattingssted samt

alle relevante telefonnumre må opplyses. Statsrådene bør i størst mulig grad, så langt det

er mulig, være tilgjengelige på mobiltelefon.

Håndbok for politisk ledelse, punkt 3.6

Kommunikasjonssjef Trude Måseide ved SMK bekreftet sent i går kveld at Sandberg har brutt reglementet.

– Per Sandberg har gjort rede for at han endret ferieplaner på kort varsel i sommer etter at ferieplanene hans var meldt inn til Statsministerens kontor. Han sier også at ved feriereisen til Iran varslet han departementet og Statsministerens kontor i løpet av de første dagene og ikke i forkant slik rutinene tilsier, sa Måseide.

– Tok ansvar for egen sikkerhet

Sandberg reiste til Iran på ordinært turistvisum. På spørsmål om hvilke sikkerhetsvurderinger som ble gjort i forkant av reisen, og hvem som var involvert i vurderingene, svarer han:

– Sikkerhetsvurderingene gjorde jeg selv basert på tidligere besøk til Iran.

Sandberg har tidligere sagt til NRK at han hadde med seg mobiltelefon til landet.

Solberg sier Sandberg tidligere har fått en generell sikkerhetsbrief ved tidligere reiser til Iran.

– Han har selv oppgitt at den var nok. Og så har vi tatt alle sikkerhetsforanstaltninger etter at han kom tilbake.

Fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Roar Thon forteller på generelt grunnlag om rådene de gir politikere og næringslivstopper for sikring av digitale enheter på reise.

– Vi opplever at flere har fulgt våre råd om å ha med seg en reise PC/mobil som ikke inneholder de samme tilganger eller informasjon som den PC/mobiler som blir brukt i det daglige. Det er en økt risiko for kompromittering av påloggingsinformasjon eller direkte kompromittering av enheten/informasjon som er på den, når PC og mobil blir medbrakt til land som ansees å ha en forhøyet risiko i forhold til norske interesser, sier Thon til NRK.

PST: Fraråder å ta med telefon

PST sier til NRK at de fraråder statsråder om å ta med seg telefon til land som Iran og i så fall kvitte seg med dem når man kommer hjem.

– Vårt råd til statsråder som drar til land som vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, er at de ikke tar med egen telefon, sier seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste, Martin Bernsen, til NRK.

Erna Solberg sier til NRK at Sandberg har blitt bedt om å levere inn telefonen han brukte på ferien.

– Vi har bedt ham levere inn telefonen for gjennomsøking etter dette, sier Solberg.

Etter det NRK forstår er det svært komplisert for PST og andre sikkerhetsmyndigheter å i etterkant finne ut om en telefon er kompromittert. Dette er bakgrunnen for rådet PST gir statsråder og andre.