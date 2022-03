Norge kan håve inn på olje og gass etter invasjonen

– Hvis du ser på resultatet i fjor, og starten av pandemien, så hadde du oljepriser under 20 dollar fatet, sier administrerende direktør Kristin Kragseth i Petoro.

Hun hadde aldri sett for seg at energiprisene skulle bli så høye at hun kunne levere tidenes beste resultat for fjoråret.

Petoro er et statlig selskap, og kunne overføre 186 milliarder kroner til staten i fjor.

Petoro-toppsjef Kristin Kragseth. Foto: Magnus Stokka / NRK

– Bismak

I fjor høst begynte energiprisen for alvor å stige. For to uker siden ble Ukraina invadert. USA har straffet Russland ved å slutte å kjøpe russisk olje og gass.

Oljeprisen har på kort tid hoppet til 125 dollar, og tilsvarende mengde energi i gass ville gitt en pris på 500 dollar på det meste, ifølge Nordea.

Alt ligger til rette for at Petoro kan fortsette å levere enorme summer.

– Det er med et spesielt bakteppe at dere legger frem dette resultatet?

– Ja, det er en del i meg som helst skulle stått her og jublet og sagt «for en sum, og for et fantastisk resultat!» Men med den svarte skyggen som ligger over Europa, er det med en bismak vi sier det, sier hun.

Spår 1750 milliarder fra olje og gass

Siden årsskiftet har prisene steget videre. Et ferskt regnestykke fra Nordea viser hvordan Norge sitter på den grønne gren mens krigen herjer i Europa.

Norge kan få skatteinntekter fra olje- og gass på 1750 milliarder kroner i år, skriver Dagens Næringsliv.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Foto: Ketil Kern / NRK

– Det er nesten et helt års verdiskapning ellers i Norge. Det er ganske mye, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, til NRK.

Pengene vil i så fall gå til Oljefondet, som ellers sliter med børsfall etter invasjonen.

– Det er da staten via 78 prosent skatt pluss at staten eier direkte oljefelt og får utbytte av Equinor, at inntektene blir høyere enn antatt, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 til NRK.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1. Foto: Lise Åserud

Gass drar opp inntektene

Tallene, som også NRK har fått tilgang til, viser at særlig inntektene fra gass ligger an til å bli uvanlig høye.

– Det er der prisene har steget enormt. Oljeprisen har kommet opp, men vi er fortsatt ved nivåer som vi har sett før, sier Olsen.

Anslagene er usikre, og tallene kan både bli høyere og lavere enn Nordea tror.

– Det er nesten sånn at jo verre det blir med sanksjoner og den type ting rundt olje og gass, jo mer tjener Norge, sier han.

Ukraina-krigen frykt for energimangel og derfor langt høyere olje- og gasspriser. Bildet viser Troll A, som Petoro er én av partnerne i. Foto: Øyvind Knoph Askeland / Norsk olje og gass

– Det tar slutt

Invasjonen av Ukraina har satt Europa i energiskvis. EU vil i år forsøke å fase ut 80 prosent av gassen som kommer fra Russland.

Norge er nest største leverandør, men kan ikke hjelpe noe særlig på kort sikt.

– Hadde vi kunnet levere mye mer, ville vi gjort det. Det er ikke mye å hente i systemene våre, sier Kragseth.

– Når det blir mer attraktivt med olje og gass, vil det gå utover fornybarinvesteringer som satsingen på havvind?

– Det må det ikke gjøre. Nå har vi rekordhøyt aktivitetsnivå på verftene våre de nærmeste årene, vi har aldri hatt så mange prosjekter i støpeskjeen. Men det tar slutt, sier hun.

– Nå er det tid for volum, for handling, kjøre på, få inn havvind og andre ting, for det er mange som vil være klar for det i industrien om noen få år.