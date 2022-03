USA innfører importforbud for russisk olje

Biden sa at forbudet betyr at russiske olje ikke vil bli akseptert ved amerikanske havner.

I tillegg til olje inkluderer forbudet gass og andre oljeprodukter.

– Vi skal øke presset mot Putin og hans krigsmaskin, sa Putin om innføringen.

Det er første vestlige sanksjonene mot Russland som direkte rammer landets største eksportvarer, olje og gass.

Biden sa at de sanksjonene som tidligere har vært innført har kostet russisk økonomi.

– Rubelen har falt. Vi har kuttet Russlands tilgang til teknologi, noe som vil svekke militæret i mange år, sa han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppfordret vestlige land til å innføre flere sanksjoner mot disse næringene. Foto: AP

Sier det vil koste

Importforbudet vil etter alt å dømme føre til at prisen på olje går opp. Den er allerede på 130 dollar fatet, det høyeste på 14 år.

– Putins krig har allerede gått ut over oss, gassprisene har gått opp, og med dette vil de gå opp mer, sa Biden.

Han sa likevel at det var bred politisk oppslutning om importforbudet.

– Det vil koste oss, det forstår vi, både republikanere og demokrater sa Biden.

Samtidig oppfordret presidenten oljeselskapene til ikke å utnytte situasjonen til å øke inntektene.

– La meg si dette til oljeselskaperne; vi forstår at Putins krig koster, men det er ingen unnskyld for å utnytte situasjonen, sa Biden.

3 prosent av importen

Ifølge Al Jazeera utgjør russisk olje en liten del av oljen USA importerer.

USA importerte i fjor 209.000 fat olje per dag fra Russland. Det var det høyeste tallet på flere år, men utgjorde rundt 3 prosent av den totale importen.

I tillegg til de 209.000 fatene med olje, importerte USA også tilsvarende 500.000 fat per dag med andre oljeprodukter. Totalt utgjør dermed russiske oljeprodukter rundt 8 prosent av USAs totale import.

Storbritannia følger etter

Storbritannia følger etter USA og skal slutte å kjøpe russisk olje. Det gjelder både for råolje og andre oljeprodukter.

Britene skal fase ut innkjøpene i løpet av året, slik at verdensmarkedet ikke blir for ustabilt.

Den britiske regjeringen vil sette ned en arbeidsgruppe for å hjelpe oljeselskapene med å finne andre oljekilder.

Mente oljeprisen kan nå 300 dollar

Mandag sa Russlands visestatsminister Aleksandr Novak at et forbud mot russisk olje vil få katastrofale konsekvenser for det globale oljemarkedet.

– Prisveksten vil bli uforutsigbar – mer enn 300 dollar fatet, om ikke mer, sa Novak til russiske nyhetsbyråer.

Det norske analyseselskapet Rystad Energy tar ikke så sterkt i, men sier tirsdag at prisen kan komme opp i 200 dollar fatet.

Klokken 15.00 tirsdag lå prisen på Nordsjøolje på 130 dollar fatet.

EU vil kutte behovet for russisk gass

I motsetning til USA er flere EU-land langt mer avhengige av russisk gass i sin energiforsyning. Det viste også Biden forståelse for.

– Vi går videre med dette vitende om at europeiske land kanskje ikke har mulighet til å bli med oss på dette, sa Biden.

EU-kommisjonen la tirsdag frem en plan som vil gjøre Europa uavhengig av russisk olje og gass innen 2030. To tredeler av etterspørselen etter russisk gass skal kuttes innen nyttår.

Planen lanseres for å sikre billigere, sikrere og mer bærekraftig energi til Europa i den usikre sikkerhetssituasjonen etter Russlands invasjon av Ukraina – og i møte med klimaendringene.

Energiprisene var høye allerede før krigen i Ukraina startet 24. februar. Etter invasjonen har prisene på både olje og gass steget videre til himmels.

EU-kommisjonens plan, døpt «REPowerEU», går i hovedsak ut på å diversifisere EUs gassinnkjøp, få fortgang i planene om å rulle ut fornybar energi og erstatte gass som brennstoff for oppvarming og kraftverk.