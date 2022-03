Slik vil Europa kome seg ut av gassgrepet til Russland

Gassrøyrleidninga vil gjere Tyskland «til eit gissel for Russland», sa USAs president Donald Trump i 2019.

Etter invasjonen i Ukraina har forbundskanslar Olaf Scholz sagt at dei ikkje lenger vil samarbeide med russarane om gassrøyrleidninga Nord Stream 2, og no gjer EU og Tyskland fleire grep for å kome ut av Putins gassgrep.

Torsdag la leiar i Det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol, fram ein plan med ti punkt for å gjere det europeiske kontinentet mindre avhengige av russisk gass. I dag kjem 38 prosent av gassen i Europa frå Russland.

Norsk klimastifting samanfattar dei ti punkta slik:

Ikkje inngå nye gasskontraktar med Russland. Meir gass frå Noreg og Aserbajdsjan. Krav om minimum gasslager for å møte sesongmessige svingingar. Auke satsing på vind- og solkraft. Meir bioenergi og atomkraft. Sette i verk tiltak som vernar forbrukarane mot høge energiprisar. Forsere å skifte ut gasskjeler med varmepumper. Auka satsing på energieffektivitet i bygningar og industri. Senke gjennomsnittstemperaturen i bygg frå 22 grader til 21 grader. Auke tiltak for å diversifisere og dekarbonisere kjelder for straumforsyning.

– Ønsker planen varmt velkommen

– Det er veldig gode nyheiter at IEA konkretiserer kva som kan gjerast for å speede opp utfasinga av fossil energi. Eg ønsker denne planen varmt velkommen, seier Arild Hermstad, som er nestleiar i MDG.

Energipolitisk talsperson i Ap, Terje Aasland, kallar det ein «viktig plan» som «svarer på den akutte situasjonen Europa står i, samtidig som han peiker ut ein tydeleg veg mot det grøne skiftet».

– Så skal vi i Noreg gjere det vi kan for å bidra, og framleis vere ein stabil og føreseieleg gassleverandør, seier han.

I januar møtte statsminister Jonas Gahr Støre den tyske forbundskanslaren for å få han til bruke norsk gass i ein overgangsfase til grøn energi. «Er ikkje det dobbeltmoralsk?», spurte ein reporter.

– Nei, fordi vi trur gass med karbonlagring vil spele ein viktig rolle i overgangen til fornybar energi, svarte Støre ifylgje Aftenposten.

Dette seier ekspertane om planen Ekspandér faktaboks Jon Evang, miljøstiftinga Zero – Planen til IEA er god, men eg vil understreke at Europas langsiktige hovudløysing må vere auka satsing på fornybar energi, energieffektivisering og fornybare fleksibilitetsløysingar. Noregs langsiktige respons bør først og fremst vere å forsere planar for bygging av meir fornybar energi, primært havvind. I lys av Russlands invasjon av Ukraina må vi legge til grunn at få land framover vil ønske fossil infrastruktur som gassrøyrledninger, både av sikkerheits- og klimapolitiske grunner. Asgeir Tomasgard, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologileiing, NTNU – Planen verkar fornuftig og gjennomførbar. På lang sikt aktualiserer dette spørsmål om vi bør prioritere å leite etter meir gass på norsk sokkel, slik at vi kan forlenge perioden der norske gassrøyr kan nyttast fullt ut. Går vi ti år fram i tid, vil det basert på ressurssituasjonen begynne å bli ledig plass i eksport-røyrene, og for å nytte denne bør vi finne meir gass. Marius Holm Rennesund, kraftanalytikar i Thema – IEA ser ut til å ha lagt fram ein fornuftig plan med mange viktige og riktige tiltak. Noreg har ei viktig rolle å spele her, både som ein viktig gassnasjon og eit land med gode ressursar for å produsere fornybar energi. Tiltaka går både på å få opp meir produksjon frå alternative energikjelder og å energieffektivisere. Dette er tiltak som tar tid og ikkje vil redusere avhengigheita av russisk gass på kort sikt. Christian Eriksen, fagsjef i Bellona – Tipunktsplanen til IEA kan gjennomførast med politisk vilje og riktige rammevilkår, for teknologisk er dette fullt mogeleg. Dette kan skje raskt og er i mange tilfelle lønnsamt allereie i dag, men må løftast på den politiske agendaen. Arktisk gass produsert i Noreg har ingen plass i dette bilete. Omstillinga må skje mykje, mykje raskare enn kva ny gassproduksjon i Barentshavet kan bidra med. Det er avgjerande at vi evner å tenke korleis omstillinga bort frå russisk gass kan bidra til å løyse klimamåla våre, ved ikkje å bygge oss inn i nye fossile avhengigheiter. Magnus Korpås, professor ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU – Eg syntest dei ti punkta ved første gjennomlesing hadde mykje godt ved seg. På kort og mellomlang sikt betyr situasjonen ein auke i behov for norsk gass. Så det blir naturleg ein diskusjon her om kva vi gjer med det. På lang sikt har EU plan om å avkarbonisere energiforsyninga fullstendig, og då må vi finne fleire alternativ til gass og alternativ bruk av gassen. Så trur eg tida er moden i Europa for å tenke nytt om kjernekraft, ikkje berre i lys av den prekære gass-situasjonen, men også med tanke på korleis Europa skal nå sine klimamål på lengre sikt. Øistein Schmidt Galaaen, Norwea – Tiltaka illustrerer behovet for europeisk energisamarbeid for trygg forsyning av berekraftig energi til konkurransedyktige priser. Dette gjeld også uavhengig av den tragiske Ukraina-situasjonen, og Noreg kan og bør bidra vesentleg på mange måtar. Gunnar Eskeland, professor i klima- og miljøøkonomi ved Institutt for føretaksøkonomi, NHH – Her er det lett blanding av det politisk korrekte, noko interessant, og noko ønsketenking. Eg veit for eksempel ikkje om vindkraft kan akselererast med 35 twh innan året. Elles synest eg det er litt pussig å ta utgangspunkt i dagens gasskontraktar med Russland. Av alt som kunne bli førande, ville eg ikkje gjette på denne.

Vil ha ny konsesjonsrunde for olje og gass

Tyskland meldte denne veka at dei påskundar planane om å gå over til fornybar energi. Det nye målet er å vere hundre prosent grøne innan 2035. Tidlegare var målet «godt før 2040».

– Denne rapporten bekreftar at det viktigaste bidraget frå Noreg er å legge til rette for meir gasseksport og få fart på havvind-satsinga, seier Bård Ludvig Thorheim, som er energipolitisk talsperson i Høgre.

Han legg til:

– Det som kanskje manglar i planen er satsing på hydrogen, ammoniakk og betre batteri.

Frp og Høgre tok i Politisk kvarter onsdag til orde for at regjeringa «så snart som mogeleg» kunngjer ei ny konsesjonsrunde for olje og gass.

Støre-regjeringa gjorde før jul ein avtale med SV om å utsette den 26. konsesjonsrunden til 2023.

– Denne planen viser at stabile gassleveransar frå Noreg vil vere avgjerande for om EU kan klare ein omstilling bort frå russisk gass, seier energipolitisk talsperson i Frp, Terje Halleland.

– Meiningslaust å leite etter meir fossil gass

SV og Venstre kallar meir leiting etter gass på norsk sokkel for «ei avsporing» og eit «meiningslaust» tiltak.

– Det vil ikkje gi energi i form av ny gass før om 10–15 år, og vi må løyse EUs avhengigheit av russisk gass før det, seier Lars Haltbrekken i SV.

Alfred Bjørlo er stortingsrepresentant for Venstre.

– Tyskland forserer planane om overgang til fornybar energi. Då er det fullstendig meiningslaust å leite etter meir fossil gass som tidlegast kan bli klar for leveranse rundt år 2030.

Ursula von der Leyen varsla tidlegare i veka at EU-kommisjonen «snart» vil legge fram forslag til korleis Europa kan gjere seg «heilt uavhengig av russisk gass så snart som mogeleg».

Rødt-representant Sofie Marhaug seier til NRK at ho er «særleg interessert» i punkt seks, om regulering av straumprisane.

– Det kan altså bli aktuelt å regulere marknadsprisane endå strengare, utan at det er i strid med gjeldande lover og regler. Det tyder at diskusjonen om makspris ikkje er over, seier ho.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sit i energikomiteen på Stortinget

– Eg trur energipolitikken vil pregast av Russland si krigføring i lang tid framover. Då er det viktig at Noreg er ein trygg leverandør av gass, seier han.