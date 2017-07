Nobelkomiteen om regjeringens stillhet i Liu Xiaobo-saken: – Pinlig

Berit Reiss-Andersen, leder for Nobelkomiteen, sier hun er «svært skuffet» over regjeringens håndtering av Liu Xiaobos situasjon i Kina.

Det ble nylig kjent at den fredsprisvinnende dissidenten, som er idømt elleve års fengsel, er dødssyk. Men både statsminister Erna Solberg og Utenriksdepartementet nekter å si om de stiller seg bak blant annet EUs krav om at han nå må løslates.

Da NRK konfronterte Solberg med saken før helga, nektet hun å svare og gikk videre.

– Først nå har opposisjonen i Norge begynt å komme med reaksjoner, men de uttalelsene kommer for sent. Det synes jeg er pinlig, sier Reiss-Andersen i Dagsnytt atten mandag.

– Bryter med tradisjonen

Reiss-Andersen sier Norge må kreve umiddelbar løslatelse, slik at han kan søke behandling for leverkreftdiagnosen i et annet land. EUs utenrikssjef Federica Mogherini og USAs ambassadør til Kina, Terry Branstad, har tidligere framlagt samme krav.

– Jeg ville forventet at Norge, uansett hvilken regjering vi har, står på en plattform for menneskerettigheter og ytringsfrihet: At vi gir uttrykk for det og tør si ifra når det er et standpunkt som koster, sier hun.

– Det er et brudd med den norske tradisjonen om å støtte løslatelsen av prisvinnere og menneskerettighetsforkjempere, som for eksempel Aung San Suu Kyi og Nelson Mandela, sier hun.

Da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010, førte det til en diplomatisk krise mellom Norge og Kina. Forholdet ble «normalisert» av Solberg-regjeringen først i fjor.

– Jeg er glad for at de greide å tø opp forbindelsene. Men det kan ikke være slik at man av næringspolitiske interesser setter menneskerettighetsstandpunktene på båten. Slik kan det ikke være. Norge har vært en moralsk stormakt, og jeg registrerer at de med denne holdningen er i ferd med å abdisere fra posisjonen, sier Reiss-Andersen.

– Må ha ryggrad

KrF-leder Knut Arild Hareide gikk i helga ut og kritiserte regjeringen han er støtteparti for. «Pinlig taushet», sa han til VG på søndag. Også Venstre og Arbeiderpartiet har i det siste uttalt seg om saken – en drøy uke etter at Liu Xiaobos sykdom ble kjent.

Mandag kveld uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre seg på Facebook, i et innlegg titlet «Ikke tillitvekkende».

– Om Solberg vil vise lederskap i utenrikspolitikken bør hun legge an en annen holdning enn å belære opposisjonen. Hun burde legge vekt på å samle. I denne saken viser hun ikke et tillitvekkende lederskap, skriver han.

På spørsmål om hvorfor det tok så lang tid før Ap uttalte seg om Liu Xiaobos situasjon, svarte stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg følgende i Dagsnytt atten:

– Systemet i Norge er slik at det å svare på utenrikspolitiske spørsmål ligger hos regjeringen. Men når vi ikke får svar fra stats- eller utenriksministeren, mener vi det er på tide å reagere, sier Tvedt Solberg.

Ville ikke delta i debatt

Statsministerens kontor henviser til Utenriksdepartementet om saken. I en skriftlig uttalelse til NRK sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen at «det er en krevende sak» de følger nært.

– Ingen europeiske regjeringssjefer eller utenriksministre har uttalt seg om saken så langt. Vi har brukt over seks år på å finne tilbake til en normalisering av forholdet til Kina, skriver han, og fortsetter:

– Det er avgjørende med et samarbeid med Kina om blant annet klima, energi og handel. Vi må huske hvor vanskelig og kompliserte denne prosessen har vært. Forholdet til Kina må bygges fra grunnen og vi har fortsatt en lang vei å gå. Vi følger den humanitære situasjonen til Liu Xiaobo. Våre tanker går til han og hans familie. Det er viktig at han nå får medisinsk behandling.