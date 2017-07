Før helgen sa kinesiske aktivister at Norge burde kreve nobelprisvinneren løslatt, etter at det ble kjent at han er overført til sykehus for kreftbehandling. Da NRK forsøkte å få et svar fra statsministeren, svarte hun kontant:

– Det er det UD som håndterer.

Med det var også intervjuet over, og statsministeren gikk om bord i valgkampbussen som hun har turnert Østlandet med i helgen.

UD vil ikke kommentere

Senere samme dag stilte EUs utenrikssjef Federica Mogherini seg i rekken av internasjonale ledere og diplomater som ber Kina løslate Liu.

– I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun, ifølge NTB.

Overfor Aftenposten ønsker ikke Solberg å si om hun er enig eller uenig i den uttalelsen, og viser igjen til Utenriksdepartementet (UD).

En mann i Hongkong demonstrerer for løslatelse av Liu Xiaobo. Foto: Ng Han Guan / AP

Men utenriksminister Børge Brende ønsker ikke å svare på spørsmål om Liu fra NRK. UD viser til uttalelsen de kom med tidligere i uken, der de sa det var trist at nobelprisvinneren har uhelbredelig kreft.

– Våre tanker går til han og hans familie, skrev kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i en uttalelse da.

Fengslet

Liu har aldri fått reise til Norge for å hente fredsprisen han ble tildelt i 2010, etter nominasjon fra daværende stortingsrepresentant Jan Tore Sanner (H). Han ville heller ikke svare på Aftenpostens spørsmål om saken, med henvisning til UD.

Dissidenten var blant annet aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. I 2009 ble han dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina.

Da Liu ett år senere ble tildelt Nobels fredspris, førte det til en diplomatisk krise mellom Norge og Kina – som først ble myknet opp da Solberg tidligere i år besøkte landet som første norske statsminister på ti år.

Mandag ble han overført til sykehus fordi han har fått uhelbredelig leverkreft.